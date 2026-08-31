Uppsagnir hjá RÚV – Á annan tug stöðugilda tapast

Ríkisútvarpið hefur sagt upp á bilinu 10 til 15 manns. Er bæði um að ræða uppsagnir og að ekki verður ráðið í störf sem losni.
Vísir greindi fyrst frá.
Að sögn Stefáns Eiríkssonar útvarpsstjóra er um að ræða hagræðingaraðgerðir og rekstur allra deilda stofnunarinnar sé til skoðunar. Að hluta til er um uppsagnir að ræða en hluta til ekki verði ráðið í störf sem losni þar sem starfsmenn eru komnir á aldur. Er um að ræða 10 til 15 stöðugildi.
Að sögn Stefáns verður lögbundnu hlutverki áfram sinnt en uppsagnirnar munu þó hafa áhrif á starfsemina.
Þessar uppsagnir eru ekki þær einu sem tilkynntar hafa verið á fjölmiðlamarkaði í dag. En í morgun var greint frá því að Sýn hygðist hætta með sjónvarpsfréttir frá og með morgundeginum. Starfsfólki sem starfaði við þær verði sagt upp.