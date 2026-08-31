Sýn hættir með sjónvarpsfréttir – Síðasti fréttatíminn í kvöld

Sýn hefur ákveðið að hætta framleiðslu og útsendingu sjónvarpsfrétta frá og með 1. september 2026, fram kemur á vef Vísis að síðasti sjónvarpsfréttatíminn verði sendur út í kvöld. Allir sem störfuðu við sjónvarpsfréttirnar verður sagt upp.
Sjónvarpsfréttir Sýnar, áður Stöð 2, hafa verið á dagskrá frá því í október 1986 eða í fjörutíu ár. Í síðustu viku var fallið frá kaupum Ása, áður Síminn, á miðlum Sýnar.
Sjá einnig: Tímamót í íslensku sjónvarpi
Herdís Dröfn Feldsted, forstjóri Sýnar, segir í tilkynningu sjónvarpsfréttir hafi verið mikilvægur hluti starfsemi Sýnar og forvera félagsins nú í fjóra áratugi.
„Þar hefur fjölbreyttur hópur framúrskarandi fréttamanna, framleiðslufólks og annars starfsfólks unnið mikilvægt starf í þágu almennings og íslensks samfélags. Við erum afar stolt af þeirri sögu og þakklát öllum þeim sem hafa lagt hönd á plóg.
Ákvörðunin er erfið, ekki síst vegna áhrifanna á starfsfólkið okkar, en hún er nauðsynleg. Rekstur sjónvarpsfrétta hefur verið ósjálfbær um nokkurt skeið og við berum ábyrgð á því að bregðast við þeirri stöðu. Þótt þessum kafla í sögu Sýnar ljúki er framlag fréttastofunnar til íslenskrar fjölmiðlasögu óumdeilt og mun standa eftir. Sýn mun hér eftir sem hingað til kappkosta að miðla vandaðri fréttaumfjöllun á einum sterkustu miðlum landsins, Vísi og á Bylgjunni. Þar liggja spennandi tækifæri til að gera enn betur.“