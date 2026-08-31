Spænskur fangi á Litla-Hrauni ákærður fyrir peningaþvætti

Spænskur ríkisborgari, maður um fertugt, hefur verið ákærður fyrir annars vegar peningaþvætti og hins vegar tilraun til peningaþvættis.
Meint brot voru framin árið 2023, að því er fram kemur í ákæru. Annars vegar er maðurinn sagður hafa móttekið 8.000 evrur í reiðufé, sem honum gat ekki dulist að voru ávinningur af sölu og dreifingu fíkniefna eða öðrum refsiverðum brotum, og flutti með leynd frá Íslandi. Er brotið sagt hafa verið framið í maí 2023.
Hins vegar er maðurinn ákærður fyrir tilraun til peningaþvættis með því að hafa reynt að afla sér ávinnings með því að móttaka og flytja ávinning af refsiverðum brotum með leynd frá Íslandi, í þeim tilgangi að umbreyta og leyna upplýsingum um uppruna og eðli fjármunanna. Kom Spánverjinn hingað til lands í þessu skyni með flugi frá Þýskalandi þann 18. apríl 2023 en af óþekktum ástæðum varð ekkert af þessu fjármagnsflutningum, að því er kemur fram í ákæru héraðssaksóknara.
Málið gegn manninum er rekið fyrir Héraðsdómi Reykjaness.