Ótrúlegar fyrstu tölur úr Suðvesturkjördæmi útskýrðar – „Maður veit aldrei með þessar tölur“

Margir ráku eflaust upp stór augu þegar fyrstu tölur úr Suðvesturkjördæmi bárust í þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardagskvöld. Þar var staðan nefnilega nákvæmlega jöfn: 9.900 atkvæði höfðu sagt já og 9.900 nei.
Tamar Klara Lipka Þormarsdóttir, formaður yfirkjörstjórnar Suðvesturkjördæmis, segir í samtali við Morgunblaðið í dag að skýringin liggi í talningaraðferðinni.
Atkvæðin voru talin í hundrað atkvæða bunkum og þegar fyrstu tölur voru teknar saman voru aðeins fullir bunkar teknir með.
„Á ákveðnum tímapunkti var bara sett stopp á talninguna, og þá var tekinn saman fjöldi talinna bunka, bæði já og nei,“ segir Tamar við Morgunblaðið.
Því voru atkvæði sem ekki höfðu fyllt heilan hundrað atkvæða bunka ekki inni í fyrstu tölunum.
Lokatölur úr kjördæminu voru töluvert frábrugðnar þeim tölum sem fyrst voru kynntar. Þar sögðu 53 prósent nei en 47 prósent já.
Spurð að því hvort tekið hafi verið til skoðunar að slík talning gæti skekkt fyrstu tölur viðurkennir Tamar að ekki sé hægt að treysta fullkomlega á þær. „Maður veit aldrei með þessar tölur, en talningin er bara svona,“ segir Tamar við Morgunblaðið.