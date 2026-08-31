Lögreglumaðurinn sem skaut banamann gítarhetju opnar sig – „En ég sé ekki eftir þessu eina mínútu“

James Niggemeyer, sem skaut Nathan Gale, banamann gítarhetjunnar Dimebag Darrell árið 2004 segist ekki sjá eftir neinu. Niggemeyer er talinn hafa bjargað mörgum mannslífum.
Niggemeyer opnaði sig um málið í hlaðvarpinu Today´s Boondoggle Podcast. En hann var aðeins 27 ára þann örlagaríka dag, 8. desember árið 2004, þegar byssumaðurinn Nathan Gale lét til skarar skríða.
Skaut fjóra til bana
Dimebag Darrell, fyrrverandi gítarleikari hljómsveitarinnar Pantera, var að leika með nýrri hljómsveit sinni Damageplan á Alatrosa Villa næturklúbbnum í Columbus í Ohio þetta kvöld. En hinn 38 ára gamli gítarleikari er almennt talinn meðal þeirra allra bestu í faginu.
Hinn truflaði aðdáandi Nathan Gale laumaði sér baksviðs og ruddist inn á sviðið með Beretta skammbyssu í hönd. Hann veittist strax að Dimebag og skaut hann fjórum sinnum í höfuðið og handlegginn. Þá byrjaði hann að skjóta annað fólk og myrti þrjá aðra, bæði starfsfólk og tónleikagesti.
Ýmsir reyndu að stöðva og yfirbuga Gale en hann komst undan og náði loks einum rótara sem gísl eftir að hafa skotið hann í fótlegginn. Alls skaut hann 15 skotum úr skammbyssunni og var með 30 kúlur til viðbótar á sér.
Allt varð svart
Niggemeyer hafði brugðist við neyðarlínukallinu á aðeins þremur mínútum og komst inn að aftan eftir ábendingar tónleikagesta vopnaður haglabyssu. Skaut hann Gale einu sinni í andlitið með þeim afleiðingum að hann lést samstundis.
„Þegar ég gekk inn um bakdyrnar, þar sem þeir höfðu sagt mér að fara, sá ég gíslinn þar inni, og þann grunaða sem hélt honum ... hann var enn með byssuna og veifaði henni. Svo ég laumaðist inn,“ segir hann. Reynsla hans úr hernum og úr skotveiði hafi hjálpað. Allt varð svart nema hinn grunaði og gíslinn.
„Þar sem hann hélt gíslinum og hann hafði hann í höfuðlás, fannst mér ég bara ekki geta setið og beðið eftir aðstoð,“ segir Niggemeyer. Gale hélt byssu að höfði hans. „Ég vonaði enn að hann myndi kannski sleppa gíslinum og hörfa. Ég var bara að reyna að komast eins nálægt og ég gat til að meta aðstæðurnar og vona að hann myndi sleppa gíslinum svo ég þyrfti ekki að skjóta. En svo, á meðan hann veifaði byssunni, tók hann hana og stakk henni í höfuð gíslsins... Ég vissi á þeim tímapunkti að hann ætlaði ekki að sleppa þessum gaur og gæti hugsanlega gert honum eitthvað.“
Kvíðaköst og martraðir enduðu ferilinn
Niggemeyer skaut Gale á um 6 metra færi. Það þurfti ekki að spyrja að leikslokum. Niggemeyer var hygldur sem hetja eftir þennan sorglega atburð en þetta hafði hins vegar mjög slæm áhrif á hann.
„Þetta var í fyrsta skipti sem ég batt endi á líf einhvers. Maður veit ekki hvaða áhrif það hefur á mann. Allir geta sagt þér hvað sem þeir vilja, en það eru mjög fáir sem hafa nokkurn tímann tekið þátt í einhverju slíku, hvort sem þeir voru í bardaga eða hjá lögreglu,“ segir hann.
Störf Niggemeyer hjá lögreglunni voru óbreytt í nokkur ár eftir þetta en heilsu hans hrakaði. Hann fékk ofsakvíðaköst og hræðilegar martraðir. Um tíma var hann lagður inn á spítala. Hann lét færa sig yfir í innbrotadeildina uns loks hann hætti störfum hjá lögreglunni vegna heilsubrests.
„Ég var lagður inn á sjúkrahús vegna kvíðakasta. Það var það sem angraði mig mest, kvíðaköstin og stöðugar martraðir. Ég gat verið hér á venjulegum degi, eins og að tala við þig, og fékk bara skyndilega algert kvíðakast og gat ekki andað,“ segir hann. Engu að síður sjái hann ekki eftir neinu. „Þetta hafði áhrif á mig andlega og líkamlega, svo mikið að deildin lét mig hætta störfum vegna heilbrigðistengdra áskorana. En ég sé ekki eftir þessu eina mínútu. Ég er ánægður að ég gat stöðvað hann áður en margt fleira fólk slasaðist.“
Móðirin hafði samband
Niggemeyer segist hafa vitað af Pantera og Dimebag en kántrý tónlist og klassískt rokk sé meira hans tebolli.
„Ég var aldrei mikill aðdáandi þungarokks, en ég hafði heyrt um Pantera, Metallica og þess háttar. Það var ekki fyrr en líklega, ég myndi segja kannski hálftíma eftir atvikið, að ég komst að því hver var skotinn þetta kvöld,“ segir hann.
Niggemeyer segir að margir þungarokksaðdáendur hafi sýnt sér stuðning í gegnum árin. Hann hafi verið maðurinn sem kom í veg fyrir að fleiri hafi dáið þetta kvöld. En hann greinir einnig frá því að móðir Nathan Gale hafi haft samband við sig. Hún hafi gert sér grein fyrir að hann hafi verið mjög truflaður.
„Hún skrifaði mér nokkrum vikum eftir þetta og sagði mér að hún skildi að ég væri bara að vinna vinnuna mína. Og hún hugsaði ekki illa til mín,“ segir hann.