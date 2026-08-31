Irmantas ákærður fyrir þaulskipulögð brot

Héraðssaksóknari hefur ákært litháeskan mann, Irmantas Bartosevicius, fyrir fíknefnabrot og peningaþvætti, og segir í ákæru að brotin hafi verið framin sem liður í skipulögðum brotasamtökum á árunum 2024 til 2026.
Irmantas, sem er fæddur árið 1988, dvelst á Litla-Hrauni. Hann er sagður hafa millifært tæplega tvær og hálfa milljón króna af bankareikningi sínum inn á bankareikning konu sem í kjölfarið millifærði peningana inn á bankareikning karlmanns, eða þeir voru teknir út í hraðbönkum erlendis, að því er segir í ákæru.
Hann er ennfremur sagður hafa afhent, á heimili sínu við Álftahóla í Reykjavík, karlmanni 250 þúsund krónur og sá millifærði 200 þúsund krónur af þeim peningum inn á reikning manns sem nefndur var hér að framan. Nokkrum dögum síðar afhenti Imantas manninum sem hann hafði áður afhent 250 þúsund krónur tæplega 14 þúsund evrur í reiðufé. Sá afhenti peningana konu auk þess að aka henni á Flugstöð Leifs Eiríkssonar þaðan sem konan átti bókað flug til Mílanó á Ítalíu. Tollverðir stöðvuðu hins vegar konuna.
Irmantas er sakaður um að hafa ítrekað tekið við fjármunum og afhent fjármuni sama fólkinu, þar á meðal í eitt skipti 5,9 milljónir króna, manni sem að fyrirskipun annars manns skipti peningunum í evrur og afhenti þá öðrum aðilum.
Stór sending af kókaíni falin í BMW
Irmantas er ennfremur sagður hafa tekið við og miðlað áfram upplýsingum um innflutning á rúmlega 5,6 kílóum af kókaíni sem falin voru í BMW bíl sem kom til landsins 16. júní árið 2025. Vegna þess máls voru þrír menn dæmdir í þriggja og hálfs árs fangelsi.
Hann er einnig sagður hafa miðlað upplýsingum um tæplega 2,6 kg af kókaíni sem flutt voru til landsins í nóvember 2025, falin í ferðatösku, en efnin voru flutt í íbúð við Bríetartún í Reykjavík þar sem lögreglan fann þau í vörslu tveggja manna sem hlutu hvor um sig 30 mánaða dóm fyrir innflutninginn.
Loks er hann ákærður fyrir að hafa haft fíkniefni í vörslu sinni á heimili sínu í Álftahólum.
Málið gegn Irmantas verður þingfest við Héraðsdóm Reykjaness í dag, 31. ágúst.