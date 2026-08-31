Grunaður um grófar ofsóknir gegn fyrrverandi sambýliskonu - Notaði hauskúpur og voodoo-dúkkur í sviðsetta bölvunarathöfn

Karlmanni hefur verið gert að sæta áframhaldandi gæsluvarðhaldi til 17. september, en hann hefur setið í gæsluvarðhaldi óslitið frá 16. júní. Maðurinn [hér eftir kallaður kærði] er grunaður um brot í nánu sambandi, þar með talið ítrekuð brot gegn nálgunarbanni, umsáturseinelti, líkamsárás og hótanir. Þetta kemur fram í úrskurði Landsréttar sem staðfesti niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur.
Málið hófst í mars á þessu ári þegar lögreglu barst tilkynning um konu sem hrópaði á hjálp er karlmaður reyndi að draga hana nauðuga inn í anddyri húss. Konan var að koma heim til sín eftir að hafa verið hjá kærða. Hafði honum tekist að komast að heimili konunnar á undan henni, beið hennar þar fyrir utan og veittist að henni þegar hún var komin. Kærði tók hana kverkataki, fleygði henni í snjóinn og þrengdi að hálsi hennar. Hann losaði svo takið lítillega og tókst konunni þá að öskra á hjálp. Kærði herti þá takið aftur og gerði það svo verulega að konan átti erfitt með að anda.
Bæði konan og kærði voru með áverka þegar lögreglu bar að garði og var kærði handtekinn. Samkvæmt úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur neitaði kærði að þekkja konuna við skýrslugjöf hjá lögreglu. Hann hélt því fram að hann hefði verið að heimsækja vinnufélaga þegar hann heyrði konuna hrópa á hjálp og þá komið henni til aðstoðar. Vildi maðurinn þó hvorki gefa upp nafn né heimilisfang hjá þessum meinta vinnufélaga.
Af úrskurðinum má ráða að kærði hafi ítrekað áreitt konuna eftir handtökuna með skilaboðum á samfélagsmiðlum og símhringingum. Þegar konan reyndi að loka á samskipti bjó hann bara til nýja aðganga á samfélagsmiðlum og hringdi úr leyninúmerum. Eins sendi hann tölvupósta þar sem hann hótaði konunni og hennar nánustu.
Einnig sendi maðurinn konunni myndband þar sem ljósmyndir af þeim báðum voru notaðar í sviðsettri athöfn með svokölluðum voodoo-dúkkum. Síðar deildi hann myndbandinu á TikTok-aðgangi sem hann hafði stofnað í nafni konunnar og inn á það var lesinn texti þar sem þess var óskað að konan yrði fyrir langvarandi og sívaxandi líkamlegum og andlegum þjáningum, veikindum, einmanaleika og dauða. Meðal annars var þess óskað að líkami hennar „deyi hægt“, að hún „rotni í þjáningarfullri þögn“, að „einmanaleikinn drepi“ hana og að þjáning hennar „vari að eilífu“. Umrædd myndbönd fundust í farsíma kærða ásamt samskiptum við óþekktan aðila um gerð þeirra. Í úrskurði er athöfninni lýst sem álaga- eða bölvunarathöfn.
Konan fékk öryggishnapp sem hún þurfti að virkja í tvígang þegar kærði hafi veitt henni eftirför, annars vegar við knattspyrnuæfingu þar sem konan var með syni sínum og hins vegar þegar hann var að elta hana úti á götu. Eins þurfti konan ítrekað að leita til lögreglu þegar kærði sást við heimili hennar. Einnig er greint frá því að kærði hafi skráð konuna sem greiðanda rafmagnsreiknings vegna íbúðar sem hann hafði á leigu.
Lögreglustjóri taldi ljóst að kærði væri ekki að fara að láta af háttsemi sinni og því væri nauðsynlegt að úrskurða hann í gæsluvarðhald. Fram kemur í úrskurðinum að kærða hafi í lok júní verið gert að sæta brottvísun úr landi og sjö ára endurkomubanni, en sú ákvörðun var kærð til kærunefndar útlendingamála og hefur ekki hlotið endanlega afgreiðslu.
Fram kemur að kærði hafi gefið ótrúlegustu skýringar á háttsemi sinni. Framburðurinn hafi verið breytilegur og að verulegu leyti ósamrýmanlegur öðrum gögnum málsins. Eins hafi kærði viðurkennt að hafa sagt ósatt við skýrslutöku, neitað að kannast við símanúmer sem síðar var staðfest að væri í notkun hjá honum og borið fyrir sig skýringar sem samrýmdust hvorki upptökum úr öryggismyndavélum né öðrum rannsóknargögnum.