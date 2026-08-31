Gísli Marteinn bregst við tíðindum dagsins – „Sorglegt. Og furðulegt“

Sjónvarpsmaðurinn Gísli Marteinn Baldursson furðar sig á þeirri ákvörðun stjórnenda Sýnar að hætta með sjónvarpsfréttir.
Tilkynnt var um þessa breytingu í morgun og hefur hún vakið töluverða athygli. Síðasti sjónvarpsfréttatíminn verður sendur út í kvöld en sjónvarpsfréttir Sýnar, áður Stöð 2, hafa verið á dagskrá frá því í október 1986, eða í tæp 40 ár.
Gísli Marteinn tjáir sig um málið á Instagram en þar segir hann:
„Sorglegt. Og furðulegt. Fréttir Sýnar/Stöðvar 2 hafa verið mjög öflugar með fullt af frábæru fréttafólki. Áhorf hefur líka verið gott, 16% í síðustu tölum (fyrir utan þau sem lásu svo fréttirnar á Vísi). En eigendunum er auðvitað frjálst að hafa meiri áhuga á símarekstri en dagskrárgerð og þá er það bara þannig.“
Herdís Dröfn Feldsted, forstjóri Sýnar, sagði í tilkynningu í morgun að ákvörðunin um að hætta með sjónvarpsfréttir væri erfið en nauðsynleg.
„Rekstur sjónvarpsfrétta hefur verið ósjálfbær um nokkurt skeið og við berum ábyrgð á því að bregðast við þeirri stöðu. Þótt þessum kafla í sögu Sýnar ljúki er framlag fréttastofunnar til íslenskrar fjölmiðlasögu óumdeilt og mun standa eftir. Sýn mun hér eftir sem hingað til kappkosta að miðla vandaðri fréttaumfjöllun á einum sterkustu miðlum landsins, Vísi og á Bylgjunni. Þar liggja spennandi tækifæri til að gera enn betur.“