Forstjóri Bláa Lónsins varar við skattahækkun: „Mun óhjákvæmilega leiða til hærra verðs“

Sigríður Margrét Oddsdóttir, forstjóri Bláa Lónsins, gagnrýnir áform um aukna skattlagningu á náttúruböð og baðlón og segir þau vinna gegn markmiðum stjórnvalda um aukna verðmætasköpun í ferðaþjónustu. Hún segir fyrirhugaðar breytingar óhjákvæmilega munu leiða til hærra verðs.
Sigríður fjallar um málið í aðsendri grein í Morgunblaðinu í dag þar sem hún segir Ísland standa frammi fyrir miklum tækifærum í upplifunar- og vellíðunarferðamennsku.
Sérstaða Íslands
Hún telur áframhaldandi vöxt ferðaþjónustunnar ekki þurfa að byggjast fyrst og fremst á sífellt fleiri ferðamönnum. Frekar eigi að leggja áherslu á að auka verðmæti hverrar heimsóknar, lengja ferðatímabilið og nýta betur þá innviði sem þegar hafa verið byggðir upp.
Sigríður segir að ef núverandi innviðir ferðaþjónustunnar væru betur nýttir utan háannatíma gæti það skapað um 250 milljarða króna í auknar útflutningstekjur. Beinar viðbótartekjur ríkissjóðs gætu numið um 55 milljörðum og allt að 100 milljörðum króna á ári þegar afleidd áhrif væru tekin með.
Hún bendir jafnframt á að þrír af hverjum fjórum ferðamönnum sem koma til Íslands fari í náttúruböð eða baðlón meðan á dvöl þeirra stendur. Þar hafi Ísland sterka stöðu sem hægt sé að nýta enn frekar.
Muni vinna gegn markmiðum stjórnvalda
Sigríður segir ferðaþjónustuna ekki víkja sér undan því að greiða skatta og tekur fram að nauðsynlegt sé að fjárfesta í innviðum og náttúruvernd. Skattkerfið verði hins vegar að hvetja til fjárfestinga og tryggja samkeppnishæfni Íslands.
Þar gagnrýnir hún sérstaklega áform um að ríflega tvöfalda neysluskatta á ferðamenn sem heimsækja náttúruböð og baðlón.
„Aukin skattlagning mun óhjákvæmilega leiða til hærra verðs og draga úr svigrúmi fyrirtækja til aukinna fjárfestinga og uppbyggingar,“ segir Sigríður.
Hún segir slíka stefnu vinna „beinlínis gegn“ yfirlýstum markmiðum stjórnvalda um aukna verðmætasköpun, lengra ferðatímabil og betri dreifingu ferðamanna um landið.
Sigríður segir skattspor Bláa Lónsins frá stofnun nema um 60 milljörðum króna og að félagið vilji halda áfram að fjárfesta og skapa verðmæti hér á landi.
„Tækifærin eru til staðar, en til að nýta þau þurfa stjórnvöld og atvinnulíf að stefna í sömu átt,“ segir Sigríður.