Bretar vilja stofna eigið sveitarfélag í Alicante – Segja illa farið með sig og skattfé sitt

Breska samfélagið í bænum Orihuela Costa við Alicante vill kljúfa sig frá sveitarfélaginu og stofna nýtt. Stofnaður hefur verið stjórnmálaflokkur og undirskriftalista hrundið af stað.
Miðillinn Sur greinir frá þessu.
Orihuela Costa er rúmlega 30 þúsund manna bær í sveitarfélaginu Orihuela sem telur 85 þúsund íbúa í heild. Langflestir íbúarnir eru aðfluttir og þar af langstærsti hópurinn Bretar.
Hafa íbúarnir lengi talið að sér vegið við stjórn sveitarfélagsins. Þetta sjáist til dæmis í því að þó að 30 prósent skatttekna komi frá Orihuela Costa þá sé aðeins 4,2 prósentum útgjalda sveitarfélagsins ráðstafað til rekstur bæjarins.
Stjórnmálaflokkur og undirskriftalisti
Íbúarnir hafa nú stofnað eigin stjórnmálaflokk, Sjálfstæðisflokk Orihuela Costa eða PIOC, til þess að berjast fyrir stofnun eigin sveitarfélags. Flokkurinn dreifir efni á bæði ensku og spænsku.
Þá hefur undirskriftalista verið hrundið af stað og 1.700 íbúar skrifað undir. En takmarkið er að ná 20 þúsund undirskriftum.
„Við viljum byggja upp sjálfstæða, blómlega og betur stjórnaða framtíð. Allt of lengi hafa ákvarðanir um samfélag okkar verið teknar í Orihuela án þess að tekið sé tillit til sérþarfa okkar,“ segir Roman Jimenez, formaður PIOC í færslu við undirskriftalistann. „Við teljum að sjálfstæði Orihuela Costa sé nauðsynlegt til að ná fram sveitarstjórn sem er nær íbúum, skilvirkari og færari um að stjórna auðlindum okkar og forgangsröðun,“ bætir hann við.
Ræðismaður Íslands
Þó að Bretar séu langfjölmennasti hópurinn þá búa einnig fjölmargir aðrir útlendingar í Orihuela Costa. Þar á meðal Íslendingar. Hefur ræðismaður Íslands á svæðinu haft aðsetur í bænum.
Bent er á að þó að yfirvöld á svæðinu hafi aðeins litið á Orihuela Costa sem ferðamannastað þá hefur hann byggst upp sem sterk íbúabyggð þar sem meira en 30 þúsund manns dvelja allt árið. Um 100 þúsund manns búa þar hluta úr ári.
Heilbrigðisþjónusta og menntamál í lamasessi
Lýsa talsmenn PIOC því að sveitarfélagið Orihuela hafi vanrækt bæinn og lýsa sambandinu sem „nýlendustefnu“. Sjálfstæði Orihuela Costa sé því ekki aðeins pólitísk draumsýn heldur tæknileg nauðsyn. Í stað þess að byggðir séu upp innviðir fyrir íbúana í Orihuela Costa þá sé skattfé þeirra nýtt til að byggja upp Orihuela bæ, ráðhúsið þar og söfn. Ekki eitt einasta safn, leikhús eða bókasafn sé í Orihuela Costa. 35 kílómetrar eru á milli bæjanna.
Þá segja íbúar að heilbrigðisþjónusta í Orihuela Costa sé langt frá því að vera nægilega góð. Hlutfall íbúa á hvern lækni sé 2 þúsund. Menntamálin eru í verri málum og 600 nemendur þurfi að læra í bráðabirgða gámahúsnæði.