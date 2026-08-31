Benjamin sagður hafa skipulagt innflutning á kókaíni

Spænskur ríkisborgari, Benjamin Marcelino Acevedo, sem er fæddur árið 1983, og afplánar dóma á Litla-Hrauni, er ákærður fyrir að hafa skipulagt og framkvæmt innflutning á tæplega 1,4 kg af 80-82% sterku kókaíni þann 18. apríl árið 2023.
Skipulagði Benjamin ferð hins þá sextuga Jose Enrique Rial Esteves, sem flutti fíkniefnin hingað til lands sem farþegi í flugi frá Frankfurt í Þýskalandi til Keflavíkurflugvallar.
Efnin faldi Jose í ferðatösku sinni en á meðan ferðinni stóð gaf Benjamin honum fyrirmæli og leiðbeiningar, auk þess sem hann sendi honum flugbókanir og greiðslukvittun fyrir gistingu á Íslandi. Jose var síðan dæmdur í 20 mánaða fangelsi fyrir brotið.
Benjamin er auk þess ákærður fyrir aðra svipaða smyglferð sunnudaginn 1. október 2023 en þar var um mjög lítið magn að ræða, einungis 137 g af kókaíni. Benjamin var þá sjálfur um borð í fluginu og fylgdist með manninum sem flutti efnin, en hann hafði falið þau innvortis. Sá var síðan dæmdur í 75 daga fangelsi fyrir brotið.
Málið gegn Benjamin var þingfest fyrir Héraðsdómi Reykjaness þann 27. ágúst síðastliðinn.