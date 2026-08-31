Heiðar Örn Sigurfinnsson, fréttastjóri RÚV, segir ákvörðun Sýnar um að hætta að senda út fréttir í sjónvarpi vera afskaplega vond tíðindi fyrir samfélagið í heild sinni. Þetta séu ekki síður vond tíðindi fyrir fréttafólkið á RÚV sem hafi nú enga samkeppni og þar með minna aðhald og fjölbreytni. Þetta kemur fram í færslu fréttastjórans á Facebook þar sem hann sendir kollegum sínum á fréttastofu Sýnar baráttukveðjur.
„Ákvörðun Sýnar að hætta að senda út fréttir í sjónvarpi eru afskaplega vond tíðindi fyrir okkur öll, samfélagið í heild. Með þessu er verið að draga úr fréttaþjónustu við almenning á sama tíma og þörfin á því að greina fréttir frá falsi hefur sjaldan verið meiri. Þetta eru vond tíðindi fyrir okkur sem enn vinnum við fréttir í sjónvarpi því án samkeppni og samanburðar er aðhaldið minna og fjölbreytnin minni. Röddunum fækkar í fjölmiðlalandslaginu. Ég sendi félögum okkar á fréttastofu Sýnar baráttukveðjur.“
Greint var frá ákvörðun Sýnar í morgun en hún var sögð eiga rætur að rekja til breyttra neysluvenja almennings þar sem sífellt fleiri sæki sér fréttir og tengt efni í gegnum stafræna miðla. Síðasti fréttatíminn verður fluttur í sjónvarpi nú í kvöld en í framhaldinu ætlar Sýn að styrkja fréttaþjónustu hjá vefmiðlinum Vísi og útvarpsstöðinni Bylgjunni.