Segir ljóst hverjir séu sigurvegarar þjóðaratkvæðagreiðslunnar og að nýtt foringjaefni sé fætt

Egill Helgason sjónvarpsmaður hefur varpað fram sinni greiningu á úrslitum þjóðaratkvæðagreiðslunnar um aðildarviðræður Íslands og Evrópusambandsins. Pólitískt séð sé Sjálfstæðisflokkurinn ótvíræður sigurvegari þessara kosninga og að í kosningabaráttunni hafi komið fram nýtt og álitlegt forningjaefni fyrir flokkinn.
Egill segir í pistli á Facebook:
„Pólitískt séð er ljóst að Sjálfstæðisflokkurinn er hinn stóri sigurvegari kosninganna i gær. Hann efndi til gífurlegrar áróðursherferðar - það þarf ekki mikið að efast um að Áfram Ísland var Sjálfstæðisflokkurinn og fylgihnettir (gamla Heimssýn var alveg skilin út undan). Flokkurinn stóð sjálfur fyrir miklum símhringingum og sms-sendingum og það var ekki mikið mark á því tekið þótt einhverjir flokksmenn spyrðu hvort þetta byggði á einhverri flokkssamþykkt.“
Sjálfstæðisflokknum hafi tekist að koma höggi á ríkisstjórnina og þannig að hún hafi veikst til muna og minnir Egill á að nú heyrist kröfur um afsögn hennar. Sömuleiðis hafi flokknum tekist að hefna sín á ríkisstjórninni fyrir ófarirnar í veiðigjaldamálinu á síðasta ári.
Egill Helgason segir einnig ljóst að með framgöngu sinni í kosningabaráttunni hafi Halldór Benjamín Þorbergsson forstjóri fasteignafélagsins Heima, sem gengdi lykilhlutverki í baráttu samtakanna Áfram Ísland um að nei-ið yrði ofan á, skapað sér sess sem foringjaefni í flokknum.
Halldór Benjamín Þorbergsson ávarpar fjöldafund Áfram Íslands á Austurvelli. Mynd: Skjáskot/Youtube.
Loks hafi Sjálfstæðisflokknum tekist að ýta Miðflokknum til hliðar á hægri vægnum með því að virka harðari en hann:
„Miðflokkurinn heyrðist varla né sást í kosningabaráttunni. Þannig að nú hefur Sjálfstæðisflokkurinn úr nógu að moða næstu misserin - eftir erfiða tíð hefur hann gert öflugt kombakk.“
Eins og venjulega þegar Egill tjáir sig um stjórnmál þá vekur pistill hans líflegar umræður í athugasemdum og vilja nokkrir meina að hann geri full mikið úr þætti Sjálfstæðisflokksins í niðurstöðunni og full lítið úr þætti kjósenda sem hafi kosið nei af sjálfsdáðum en ekki látið Sjálfstæðisflokkinn teyma sig út í það.