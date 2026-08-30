Össur húðskammar RÚV - „Hvað er að þessu liði?“

Össur Skarphéðinsson fyrrum ráðherra, þingmaður og formaður Samfylkingarinnar er mjög ósáttur við að RÚV hafi klippt á sjónvarpsútsendingu sína frá blaðamannafundi oddvita ríkisstjórnarinnar þegar þær hófu að svara spurningum erlendra blaðamanna á ensku. RÚV segir hins vegar að miðillinn hafi verið nauðbeygður til þess af lagalegum ástæðum.
Össur skrifar á Facebook:
„RÚV fær algera falleinkunn fyrir blaðamannafundinn með ríkisstjórninni áðan. Þegar einn rúntur spurninga var búinn frá íslenskum fjölmiðlum og erlendir blaðamenn byrja með sínar - þá slekkur RÚV á útsendingunni!!! Það hefði einmitt verið mjög fróðlegt að heyra hvaða sjónarmið speglast í spurningum þeirra. - Hvað er að þessu liði?“
Í athugasemdum taka ýmsir undir með Össuri en aðrir benda á áður hefði verið tilkynnt að fundurinn yrði allur sýndur á vef RÚV en ekki í sjónvarpsútsendingunni.
Á vef RÚV er skýringin sögð sú að þessum hluta fundarins hafi ekki verið sjónvarpað á aðalrás RÚV í samræmi við 6. greina laga um Ríkisútvarpið, sem kveði á um að efni á erlendu máli sem sýnt sé í sjónvarpsdagskrá RÚV skuli fylgja íslenskt tal, íslensk talsetning eða texti á íslensku.
Seinni hluti blaðamannafundarins hafi verið sýndur beint á RÚV.is og verði aðgengilegur í heild sinni þar. .