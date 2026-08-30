Íslenska þjóðin hafnar aðildarviðræðum við Evrópusambandið

Íslenska þjóðin hefur hafnað því að taka upp að nýju aðildarviðræður við Evrópusambandið. Niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar sem fram fór í gær liggja nú fyrir eftir að talningu lauk rétt í þessu í Suðvesturkjördæmi. Nei fékk 118.040 atkvæði eða 52,8 prósent en já 105.399, 47,2 prósent. Kjörsókn á landsvísu var 82,5 prósent.
Já varð ofan á í Reykjavíkurkjördæmunum báðum en yfirburðir nei-sins voru miklir á landsbyggðinni en aðeins minni í Suðvesturkjördæmi. Hlutföll eru af greiddum atkvæðum en auðir og ógildir kjörseðlar eru þar ekki teknir með.
Í Suðvesturkjördæmi merktu 35.903 við nei, 53 prósent en 31.780 við já, 47 prósent. Kjörsókn var 84,2 prósent.
Í Reykjavík-Norður sögðu 22.266 já eða 57,5 prósent en 16.448 nei, 42,5 prósent. Kjörsókn í kjördæminu var 80,7 prósent.
Í Reyjkjavík-Suður fékk já 20.738 atkvæði eða 54,5 prósent en nei 17.317 atkvæði, 45,5 prósent. Kjörsókn var 81 prósent.
Í Suðurkjördæmi völdu 20.597 nei, 60,5 prósent en já fékk 13.473 atkvæði, 39,5 prósent. Kjörsóknin var 81,4 prósent.
Í Norðausturkjördæmi völdu 15.822 nei, 61,2 prósent, en 10.022 já, 38,8 prósent. Kjörsókn í kjördæminu var 83,4 prósent.
Í Norðvesturkjördæmi fékk nei 11.953 atkvæði, 62,9 prósent en já 7.060, 37,1 prósent. Kjörsóknin var sú mesta á landinu, 84,4 prósent.
Kjörsókn