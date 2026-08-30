Afar ósátt við hörð orð Gauta og tekur þau til sín -„Hóta fólki með enn trylltari viðbrögðum“

Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar hefur mikið komið við sögum í umræðunni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar í gær. Enn heldur umræðan áfram en Sólveig Anna er veruleg ósátt við orð Gauta B. Eggertssonar hagfræðings og prófessors sem gagnrýndi harðlega málflutning nei-hreyfingarinnar og sagði hann hafa einkennst af lygum og það yrði að hafa afleiðingar. Gauti nefndi engan sérstakan einstakling á nafn í þessu samhengi en Sólveig Anna tók þau til sín og sagði að í þeim fælust hótanir.
Heimildin ræddi við Gauta, sem var mjög virkur í baráttu já-hreyfingarinnar, í gærkvöldi eftir að fyrstu tölur lágu fyrir en ekki endanlega úrslit. Gauti, sem eins og margir vita er bróðir Dags B. Eggertssonar þingmanns Samfylkingarinnar, sagði meðal annars:
„Mér fannst ótrúlega óforskömmuð Brexit-barátta rekin af Áfram Ísland og það verður að skoða það eftir kosningar, og draga þetta fólk til ábyrgðar fyrir orð sín.“
„Það virtist vera mikil sveifla á yngra fólkinu og það er kannski vegna þess að þau höfðu minna fylgst með. En það var sturtað peningum í auglýsingar og þá er þetta fólk kannski viðkvæmara fyrir svona, en þetta var bara lygakenndur áróður, ég stend við þau orð.“
Hótanir
Sólveig Anna var virkur þátttakandi í starfi samtakanna Áfram Ísland og tekur þessi orð Gauta þar af leiðandi til sín. Í Facebook-pistli skrifar hún:
„Á nú að fara að draga fólk til ábyrgðar vegna þess að Já-hliðin vann ekki? Hverjir eiga að gera það og hvaða dómstóll á að dæma? Á ég að búast við því að hann og bróðir hans og herskáustu Já-liðarnir banki upp á hjá mér til að kenna mér muninn á réttu og röngu - verandi slíkt yfirburðafólk í siðferðilegum og pólitískum skilningi? Þurfa Stefán Pálsson og fjölskylda líka að búa sig undir það?“
Telur hún Gauta ekki hafa hjálpað Já-hreyfingunni og túlkar hans orð greinilega sem hótun:
„Er þessi maður ekki búinn að skapa nægan vanda fyrir forsætisráðherra? Varla telja pólitískt löskuð stjórnvöld að svona málflutningur sé gagnlegur? Er ekki nóg komið af því að kalla fólk öllum illum nöfnum, saka fólk um mútuþægni og kalla konur auðvaldsh***r og nú hóta fólki með enn trylltari viðbrögðum?“
Hvetur hún aðra já-liða sem segjast virða úrslitin að hnippa í Gauta:
„Forystusveit Evrópuhreyfingarinnar stígur fram og segist ætla að virða niðurstöðurnar. Svarið við því er auðvitað "En ekki hvað?". Það er spurning hvort að þau vilja ekki reyna að ná í prófessorinn til að útskýra fyrir honum að í lýðræðissamfélagi tíðkast ekki að draga fólk til ábyrgðar fyrir að vinna í löglegum atkvæðagreiðslum. Fyrst að hann virðist ekki þekkja þá grundvallar-reglu.“