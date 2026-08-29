Vilhjálmur ánægður með Kristrúnu: „Þessu fagna ég innilega“

Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambandsins, fagnar mjög þeim orðum Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra að ríkisstjórnin hyggist stíga fyrstu skrefin í þá átt að draga úr vægi verðtryggingar.
Vilhjálmur, sem lengi hefur barist fyrir afnámi verðtryggingar, vill þó ganga mun lengra og banna verðtryggð lán til einstaklinga og heimila.
Kristrún greindi frá því í fréttum RÚV í kvöld að frumvarp sem lagt verður fram á haustþingi muni miða að því að draga úr vægi verðtryggingar.
Hún sagði ekki auðvelt að afnema verðtryggingu enda væri hún samofin íslensku fjármálakerfi. Ríkisstjórnin hygðist því fara skref fyrir skref.
„Við munum fara eitt skref núna með frumvarpið sem verður lagt fyrir áramót og mun snúa að greiðslum inn á lán og fleira. Ég ætla ekki að tjá mig í smáatriðum um það en við munum þurfa að gera þetta í góðu samkomulagi meðal annars við vinnumarkaðinn,“ sagði Kristrún við RÚV.
Barist fyrir þessu í tæp 20 ár
Vilhjálmur fagnar þessum áformum í færslu á Facebook í kvöld og bendir á að hann hafi barist fyrir afnámi verðtryggingar í tæp 20 ár.
„Ég hef barist fyrir afnámi verðtryggingar í tæp 20 ár og hef alltaf sagt að þetta sé fyrst og fremst í höndum okkar sjálfra og stjórnvalda,“ segir Vilhjálmur.
Hann segir verðtrygginguna ekki aðeins ósanngjarna gagnvart skuldsettum heimilum heldur telur hann hana einnig ýta undir verðbólgu og draga úr virkni peningastefnu Seðlabankans.
„Hún fóðrar verðbólguna og dregur úr virkni peningastefnu Seðlabankans, þar sem verðbólgan færist sjálfkrafa yfir á höfuðstól verðtryggðra skulda.“
Vill ganga alla leið
Vilhjálmur segir því áform ríkisstjórnarinnar vera mikilvægt fyrsta skref en að hans mati eigi stjórnvöld ekki að láta staðar numið þar.
„Þess vegna fagna ég innilega að nú eigi að stíga fyrsta skrefið. En ég vil ganga lengra,“ segir hann og lýkur færslunni með skýrri áskorun til stjórnvalda:
„Stígum skrefið til fulls – afnemum og bönnum verðtryggingu á lánum til einstaklinga og heimila.“