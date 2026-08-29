Svona er staðan þegar búið er að telja 87 þúsund atkvæði – Ótrúlegar fyrstu tölur úr Suðvesturkjördæmi

Það er ljóst að spennandi nótt er fram undan í þjóðaratkvæðagreiðslunni um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið.
Skömmu eftir miðnætti lágu fyrir fyrir fyrstu tölur úr öllum kjördæmum og höfðu um 87 þúsund atkvæði verið talin.
Já segja 44.526, eða 51,5 prósent, en nei segja 42.487, eða 48,5 prósent. Munurinn er því aðeins 2.039 atkvæði.
Talsverð eftirvænting var fyrir fyrstu tölum úr Kraganum, eða Suðvesturkjördæmi, en þær gerðu lítið til að skýra stöðuna. Þegar talin höfðu verið 19,800 atkvæði var niðurstðan sú að 9.900 höfðu sagt já og 9.900 nei.
Fréttin hefur verið uppfærð.