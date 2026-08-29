María Rut greinir frá óþægilegu símtali sem hún fékk í gær – „Þarna staðfestist orðrómurinn”

María Rut Kristinsdóttir, þingkona Viðreisnar, greinir frá því í færslu á Facebook að hún hafi fengið símtal frá liðsmanni Áfram ísland í gær. Segist hún hafa verið hugsi eftir símtalið enda hafi ýmsu verið haldið fram sem ekki eigi við rök að styðjast.
Íslendingar ganga í dag til atkvæðagreiðslu um hvort aðildarviðræður við Evrópusambandið verði teknar upp að nýju. Hafa hagsmunaaðilar verið duglegir að hringja í fólk og fékk María eitt slíkt símtal í gær.
„Þar var manneskja á hinni línunni sem gaf mér ekki beint færi á að stoppa sig því mig langaði kannski ekki að vera í þeirri stöðu að taka svona símtali. En í einhverju óðagoti sagði þessi manneskja mér að rafmagnsverðið mitt myndi hækka, að við ættum enga rödd þarna inni og að fullveldi okkar og sjálfstæði myndi bara hverfa.“
María segir í færslunni að hún hafi tekið fram að hún væri já-megin og vildi fá upplýsingar áður en hún tæki afstöðu til hugsanlegs samnings.
„Þá fékk ég yfir mig innblásna ræðu um að það væri ekki hægt að treysta Þorgerði fyrir þessu. Ég vildi fá að skilja hvers vegna ekki. Þá fékk ég fullyrðingar um að hún sé lygari og að það sé ekki hægt að treysta. Ég sagðist nú treysta henni vel en þá hélt bara ræðan áfram. Og ég var einhvern veginn að reyna að finna leið út úr þessu.“
María segir að þetta hafi verið búið að ganga of langt til að hún gæti á þessum tímapunkti sagt viðkomandi að hún væri þingmaður Viðreisnar og hefði unnið daglega með Þorgerði í tæp níu ár.
„Ég reyndi því bara að kveðja og þakkaði fyrir samtalið. Því ég vildi ekki setja þessa manneskju í óþægilega stöðu og gefa upp mín tengsl. En þetta líka gaus bara svona yfir mig,“ segir María sem telur sig þekkja Þorgerði betur en margir.
„Ég veit hvernig hennar hjartalag er. Þrátt fyrir allt. Þrátt fyrir alla ágjöfina. Þá heyri ég hana ekki hallmæla öðrum. Stundum þegar óbilgirnin er hvað mest þá finnur hún samt leiðir til að segja fallega hluti um þá sem ausa yfir hana. Það er mannkostur sem ég hef reynt að taka mér til fyrirmyndar En þarna staðfestist orðrómurinn. Viðurkenni að ég var hugsi. Hverjum treystir þú?“