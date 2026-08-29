Hvað verður um ríkisstjórnina ef nei-ið hefur betur í dag? Ólafur svarar

Ólafur Þ. Harðarson stjórnmálafræðingur telur ólíklegt að ríkisstjórnin falli þótt nei verði ofan á í þjóðaratkvæðagreiðslunni um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið í dag.
Ólafur ræddi stöðuna í Vikulokunum á Rás 1 í morgun en skoðanakannanir benda til þess að mjótt verði á munum þegar atkvæði verða talin.
„Þetta virðist vera hnífjafnt. Og eiginlega út frá gögnunum sem við höfum er algjörlega ómögulegt að spá fyrir um það hvort já-ið verður ofan á eða nei-ið verður ofan á,“ sagði Ólafur en fjallað er um efni viðtalsins á vef RÚV.
Hann sagði vel mögulegt að kjörsókn, og þá sérstaklega kjörsókn einstakra hópa, gæti ráðið úrslitum. Sögulega hafi kjörsókn í þjóðaratkvæðagreiðslum hér á landi verið minni en í þingkosningum, en Ólafur telur að áhuginn nú gæti skilað mikilli þátttöku.
Að mati Ólafs er ein breyta öðrum fremur líkleg til að segja fyrir um afstöðu kjósenda: hvaða stjórnmálaflokk þeir hyggjast kjósa í næstu þingkosningum.
Hann benti á að á bilinu 90 til 100 prósent stuðningsmanna Samfylkingarinnar og Viðreisnar ætluðu að segja já. Á móti hygðust um 95 prósent stuðningsmanna Miðflokksins segja nei og hlutfallið meðal stuðningsmanna Sjálfstæðisflokksins væri um 87 prósent.
„Þarna kemur upp sú staða sem stjórnmálaforingjar ættu að elska, nefnilega það að hinn breiði lýður fylkir sér að baki foringjunum og kýs eins og foringjarnir leggja til,“ sagði Ólafur.
Þrátt fyrir að ósigur já-hliðarinnar yrði áfall fyrir ríkisstjórnina telur Ólafur ólíklegt að slík niðurstaða hefði þær afleiðingar að stjórnin félli.
„Auðvitað væri það vont fyrir ríkisstjórnina að tapa þessu, ef nei-ið ynni. En myndi það leiða til þess að ríkisstjórnin segði af sér? Það er ekkert sem bendir til þess.“