Gauti lýsir sárum vonbrigðum með Katrínu – Þjóðþekktir taka undir: „Þetta var sárt“

Gauti B. Eggertsson, hagfræðiprófessor við Brown University, gagnrýnir Katrínu Jakobsdóttur, fyrrverandi forsætisráðherra, harðlega fyrir málflutning hennar gegn aðildarviðræðum við Evrópusambandið.
Hann segir ummæli hennar gróflega villandi og lýsir framgöngu hennar á útifundi á Austurvelli í vikunni sem sínum mestu vonbrigðum með Katrínu á öllum hennar pólitíska ferli.
Gauti gerði málið að umtalsefni í færslu á Facebook í gærkvöldi en hann segist hafa verið sakaður um persónulega árás á Katrínu eftir að hafa lýst vonbrigðum með málflutning hennar.
Því hafnar hann og segir gagnrýni á rök ekki vera árás á manneskju. Hann hafi þekkt Katrínu frá því hún var á táningsaldri og ætíð metið hana mikils, fyrst sem manneskju og síðar sem stjórnmálamann. Þá hafi hann kosið hana í forsetakosningunum.
„Vonbrigðin eru því mikil, og ég finn fyrir þeim persónulega. En ástæður þeirra eru málefnalegar, ekki persónulegar,“ skrifar Gauti.
„Satt best að segja eru þetta stærstu vonbrigði mín með Katrínu á öllum hennar pólitíska ferli.“
„Katrín á að vita betur“
Gagnrýni Gauta beinist meðal annars að þeim orðum Katrínar að ekki eigi að sækja um aðild að Evrópusambandinu nema vilji standi til þess að ganga í sambandið.
Gauti segir þetta hafa verið eins konar möntru nei-sinna í kosningabaráttunni og tekur sjálfur afdráttarlausa afstöðu gegn þeim málflutningi. Segir hann að um sé að ræða gróflega villandi málflutning og algjöra afbökun á kosningunni sem fram fer í dag. „Katrín á að vita betur.“
Gauti segist sjálfur vilja að Ísland sæki um aðild en að það þýði ekki að hann hafi ákveðið að styðja inngöngu í Evrópusambandið. Slík ákvörðun velti meðal annars á niðurstöðu viðræðna um fiskveiðistjórnun, landbúnaðarmál og aðildarskilmálunum sjálfum.
Enginn geti vitað fyrir fram hver niðurstaða slíkra samningaviðræðna verði og eina leiðin til þess að komast að því sé að semja.
Gauti segir málflutning Katrínar gera ráð fyrir að vilji til aðildar sé skilyrðislaus afstaða. Með því sé stór hópur kjósenda, sem vilji sjá niðurstöðu aðildarviðræðna áður en endanleg afstaða er tekin, skilgreindur út af borðinu.
Rifjar upp afstöðu Katrínar árið 2009
Gauti rifjar jafnframt upp afstöðu Katrínar árið 2009 þegar Alþingi samþykkti að sækja um aðild Íslands að Evrópusambandinu.
Katrín hafi þá greitt atkvæði með umsókn þrátt fyrir að vera sjálf andvíg aðild. Rök hennar hafi verið þau að þjóðin ætti að fá að sjá niðurstöðu samningaviðræðna og taka síðan ákvörðun.
Gauti segir þá afstöðu hafa verið bæði heiðarlega og skýra og í grundvallaratriðum þá sömu og hann sjálfur aðhyllist nú.
„Umsókn er ekki innganga,“ skrifar Gauti og bendir á að Norðmenn hafi tvisvar samið um aðild að Evrópusambandinu en hafnað henni í þjóðaratkvæðagreiðslu í bæði skiptin.
„Slík ræða skýrir ekkert“
Vonbrigði Gauta snúa þó ekki aðeins að röksemdafærslu Katrínar heldur einnig að framgöngu hennar á Austurvelli.
Hann segir þeim sem þjóðin hafi treyst fyrir æðstu trúnaðarstörfum bera að nálgast þá stöðu af auðmýkt og virðingu. Katrínu hefði að hans mati verið sæmst að setjast niður með þjóðinni og skýra afstöðu sína vandlega, af rósemd og með rökum.
Þess í stað hafi hún birst á útifundi „sem ber öll merki auglýsingastofu“ og hrópað „Nei og aftur nei!“ yfir mannfjöldann.
„Hrópið varð að fyrirsögn – og það lýsir inntaki ræðunnar. Slík ræða skýrir ekkert,“ skrifar Gauti.
Hann dregur afstöðu sína saman með þeim orðum að já við viðræðum sé ekki samþykki fyrir aðild heldur „beiðni um að fá að vita“.
Fleiri taka undir gagnrýnina
Fjöldi fólks hefur brugðist við færslu Gauta og taka nokkrir þjóðþekktir einstaklingar undir vonbrigði hans með framgöngu Katrínar.
Pálmi Gestsson leikari segist hafa miklar mætur á Katrínu en að erfitt hafi verið að horfa upp á framgöngu hennar.
„Ég hef miklar mætur á Katrínu, en þetta var sárt,“ skrifar Pálmi.
Sólveig Arnarsdóttir leikkona tekur í sama streng og segist hafa orðið „hálf miður sín“ við að hlusta á ræðu Katrínar.
„Vægast sagt vonbrigði. Sammála því að orðum fylgir ábyrgð, sérstaklega frá manneskju sem hefur verið kosin og treyst fyrir æðsta embætti þjóðarinnar,“ skrifar Sólveig.
Oddný Sturludóttir, fyrrverandi borgarfulltrúi, tekur einnig undir gagnrýnina og gengur raunar enn lengra.
„Vonbrigði þessarar baráttu. Hún stimplar sig út sem stjórnmálamaður sem mark er á takandi á alþjóðasviðinu, sem er miður því ég hafði trú á henni þar,“ skrifar Oddný.
Jóhanna Vigdís Arnardóttir leikkona tekur sömuleiðis undir með Gauta:
„Mikið er ég sammála þér Gauti – hún á að vita betur.“