Egill spáir pólitísku uppgjöri: „Kröfur um afsögn munu heyrast strax annað kvöld“

Egill Helgason fjölmiðlamaður telur nær öruggt að nei-sinnar fari með sigur af hólmi í þjóðaratkvæðagreiðslunni um aðildarviðræður við Evrópusambandið í dag.
Hann telur jafnframt að úrslitunum muni fylgja pólitískt uppgjör og að strax verði kallað eftir afsögnum innan ríkisstjórnarinnar.
Egill fjallar um kosningarnar í færslu á Facebook í morgun og segist allt frá því að boðað var til þjóðaratkvæðagreiðslunnar hafa talið augljóst að nei-ið myndi vinna.
„Ég velti bara fyrir mér hvort niðurstaðan verður 55-45 eða 60-40. Held að verði varla mjórra á mununum en það,“ skrifar Egill.
Spá hans er athyglisverð í ljósi þess að síðustu skoðanakannanir hafa bent til þess að afar mjótt verði á munum. Í síðustu könnun Maskínu sögðust 50,4 prósent þeirra sem tóku afstöðu ætla að segja já en 49,6 prósent nei.
Egill segist í færslunni heldur ekki hafa haft trú á því á sínum tíma að Ísland myndi ganga í Evrópusambandið. Ástæðurnar séu að hans mati einfaldar.
„Hagsmunaöflin eru of sterk og það er fjarska auðvelt að magna upp frekar einfalda þjóðernistilfinningu meðal okkar. Hún er sterkari en hin nokkuð flókna spurning um aðild.“
Segir stjórnarflokkana hafa mislesið stöðuna
Egill telur að stjórnarflokkarnir hafi misreiknað pólitíska stöðu málsins. Þeir hafi talið sig hafa fundið skynsamlega og lýðræðislega leið með því að leggja spurninguna um áframhaldandi aðildarviðræður í dóm þjóðarinnar.
„En þeir mislásu stöðuna og gleymdu því líka að stjórnarandstöðuflokkar myndu reyna að nota þetta tækifæri til að veikja stjórnina eða fella hana.“
Hann telur að hjá sumum vegi það jafnvel þyngra en sjálf Evrópusambandsspurningin og bendir á að með kosningunum gefist stjórnarandstöðunni tækifæri til að gjalda ríkisstjórninni líku líkt eftir átökin um veiðigjöld á síðasta ári.
Egill býst því við hörðum pólitískum eftirköstum verði niðurstaðan sú sem hann spáir.
„Kröfur um afsögn munu heyrast strax annað kvöld.“
Sjálfur segist Egill telja það miður ef aðildarviðræður verða felldar í atkvæðagreiðslunni í dag. Íslandi hafi ætíð vegnað best þegar landið hafi verið í sem nánustum tengslum við umheiminn.
Hann segir inngöngu í Evrópusambandið geta orðið eins konar „paradigm shift“ fyrir Ísland, eða grundvallarbreytingu, sem hann líkir við tímabæra uppfærslu á stýrikerfi.
„Þetta verður nær örugglega ekki og þá þurfum við að feta aðrar slóðir í ótraustum heimi,“ skrifar Egill.