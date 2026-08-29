Ásta Lóa varar við því sem gæti gerst eftir kosningarnar

Ásta Lóa Þórsdóttir, þingkona Flokks fólksins og fyrrverandi ráðherra, segist óttast að sú fylking sem bíður lægri hlut í þjóðaratkvæðagreiðslunni um framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið muni eiga erfitt með að sætta sig við niðurstöðuna, sérstaklega verði mjótt á munum.
Hún hvetur landsmenn til að virða niðurstöðuna, hver sem hún verður, og segir mikilvægt að þjóðin taki höndum saman að kosningum loknum.
Ásta Lóa gerir þjóðaratkvæðagreiðsluna í dag að umtalsefni í færslu á Facebook og segir hana til marks um styrk íslensks lýðræðis.
„Í dag fáum við að ganga að kjörborðinu og segja skoðun okkar á því hvort við viljum viðræður við ESB um hugsanlega aðild eða ekki,“ skrifar hún.
Hún bendir á að ríkisstjórnin hefði getað ákveðið að halda áfram aðildarviðræðum án þess að bera málið undir þjóðina, líkt og gert hafi verið áður, en þess í stað hafi verið ákveðið að leita eftir stuðningi meirihluta þjóðarinnar.
„Ég er stolt af því að styðja ríkisstjórn sem þorir að leggja umdeilt mál sem þetta í dóm þjóðarinnar, í stað þess að keyra bara áfram á eigin skoðunum í jafn afdrifamiklu máli og þessu.“
Ásta Lóa segir ríkisstjórnina eiga hrós skilið fyrir ákvörðunina og vísar sérstaklega til leiðtoga stjórnarflokkanna þriggja, þeirra Kristrúnar Frostadóttur, Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur og Ingu Sæland.
„Nú er komið að okkur öllum. Við fáum öll að láta okkar vilja í ljós, þar sem atkvæði þitt vegur jafn þungt og atkvæði Kristrúnar, Þorgerðar Katrínar eða Ingu Sæland. Lýðræðið verður ekki sterkara eða fallegra en það.“
Hún segir þó að stærsta prófið kunni að koma eftir að niðurstaðan liggur fyrir. Miðað við stöðuna megi búast við því að stór hluti þjóðarinnar verði ósáttur, óháð því hvor fylkingin hafi betur.
„Ótti minn er sá að hópurinn sem tapar muni ekki gera það, sérstaklega ef litlu munar. En við verðum að gera það.“
Ásta Lóa segir meirihlutann ráða í lýðræðislegum kosningum og að allir verði að sætta sig við niðurstöðuna.
„Það lítur út fyrir að næstum helmingur þjóðarinnar muni verða svekktur með niðurstöðuna. En þegar þar er komið verðum við öll að taka saman höndum og vinna úr henni landi og þjóð til heilla.“
Hún lýkur færslunni á að óska landsmönnum til hamingju með lýðræðið og minna á að það sé ekki sjálfgefið.