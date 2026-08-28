Vallargerðismálið: Mennirnir sem eru í haldi erlendis voru báðir hér á landi er morðið var framið

Heimildir RÚV herma að lögregla teljið að manndrápsmálið í Vallargerði á Kársnesi í Kópavogi tengist skipulagðri brotastarfsemi. Alls hafa 13 manns verið handtekin frá upphafi rannsóknar málsins en þrír eru nú í gæsluvarðhaldi, einn hér á landi og tveir erlendis, einn í Póllandi og annar á Spáni.
Í nýrri frétt RÚV um málið staðfestir lögregla að mennirnir tveir sem eru í haldi erlendis voru hér á landi er morðið var framið. DV hefur áður greint frá því að meðal þeirra sem voru handtekin var kona sem grunuð var um að hjálpa öðrum manninum við að komast úr landi, m.a. með því að kaupa fyrir hann flugmiða og aka honum á Keflavíkurflugvöll, en þaðan fór hann með flugi til Spánar.
Við rannsókn málsins hefur íslenska lögreglan notið liðsinnis Europol og Eurojust. Rannsóknin er sögð umfangsmikil og flókin, en lögregla telur sig þó hafa ágætis mynd af atburðarásinni.