Þau sjá um Skaupið í ár

Tilkynnt hefur verið hverji leikstýra og skrifa handrit Áramótaskaups RÚV árið 2026.
Í fréttatikynningu frá RÚV segir að Allan Sigurðsson og Hannes Þór Arason muni leikstýra Áramótaskaupinu annað árið í röð. Skaupið hafi hlotið afar góðar viðtökur í fyrra og 90 prósent þátttakenda sagst ánægð með það í könnun Maskínu. Það sé hæsta hlutfall sem mælst hefur frá því að Maskína hóf að kanna viðhorf landsmanna til Áramótaskaupsins árið 2011.
Allan og Hannes hafi fengið til liðs við sig fimm manna höfundateymi. Það skipo þau Kristín Þóra Haraldsdóttir, Mikael Kaaber, Ólafur Ásgeirsson, Snjólaug Lúðvíksdóttir og Sverrir Þór Sverrisson.
„Við erum með frábæran höfundahóp. Við höfum unnið mikið með öllu þessu fólki á undanförnum árum og það sem okkur finnst sérstaklega spennandi er hversu ólík þau eru í sínum húmor. Það má því vonandi búast við fjölbreyttu og skemmtilegu Skaupi,“ er haft eftir Allan.
Í tilkynningunni segir um handritshöfundana:
Kristín Þóra Haraldsdóttir leikkona er höfundur hinnar vinsælu gamansýningar Á rauðu ljósi, sem hefur vakið mikla athygli og verið sýnd fyrir fullu húsi í Þjóðleikhúskjallaranum undanfarin þrjú ár.
Mikael Kaaber sló í gegn í söngleiknum Moulin Rouge! í Borgarleikhúsinu. Þrátt fyrir ungan aldur hefur hann komið að fjölmörgum kvikmyndum og sjónvarpsþáttum, bæði sem leikari og höfundur.
Ólafur Ásgeirsson var í höfundateymi Áramótaskaupsins í fyrra. Hann er einn höfunda hinnar vinsælu sýningar Óbærilegur léttleiki knattspyrnunnar, sem hefur verið sýnd við góðar undirtektir í Borgarleikhúsinu undanfarin ár.
Snjólaug Lúðvíksdóttir er ein af fremstu uppistöndurum landsins. Hún hóf ferilinn í London og hefur komið fram víða í Evrópu, á íslensku, ensku og frönsku, ásamt því að vinna sem handritshöfundur.
Sverrir Þór Sverrisson, Sveppi, er reynslubolti í gríni og hefur komið að fjölmörgum vinsælum gamanþáttum og -verkefnum í gegnum tíðina, þar á meðal 70 mínútum, Svínasúpunni, Steypustöðinni og Draumunum.
Atlavík framleiðir Skaupið, eins og í fyrra. Áðurnefndir Allan og Hannes reka fyrirtækið ásamt Hannesi Þór Halldórssyni og Ingimar Guðbjartssyni. Segir í tilkynningunni að á undanförnum árum hafi Atlavík framleitt fjölbreytt sjónvarpsefni meðal annars IceGuys, Bannað að hlæja, Alheimsdrauminn og Góða Íslendinga.
„Allt ferlið í fyrra, frá fyrstu skrifum fram að spennuþrunginni frumsýningu og frábærum viðbrögðum, gerði verkefnið að einu því skemmtilegasta sem við höfum tekist á við. Þegar okkur bauðst að gera Skaupið aftur var því auðvelt að segja já,“ segir Hannes Þór Arason.