Sorgleg tilhugsun leitar á Kolbrúnu: „Tækifærin eru ekki endalaus“

Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir lítur á þjóðaratkvæðagreiðsluna á laugardag sem tækifæri sem ekki komi aftur, a.m.k. ekki fyrir þá sem komnir eru á efri ár. Tilhugsunin um að nei-ið verði ofan á vekur henni sorg.
Kolbrún segir í pistli á Facebook-síðu sinni:
„Í morgun leitaði á mig sorgleg tilhugsun:
Ef niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar á morgun verður nei, er mjög líklegt að fólk á mínum aldri og eldra fái aldrei annað tækifæri til að sjá hvernig samningur Íslands við ESB gæti raunverulega litið út.
Ég er 67 ára. Umræðan um Evrópusambandið hefur fylgt mér stærstan hluta fullorðinsævinnar. Allan þann tíma hefur umræðan ráðist af vangaveltum: Hvað við gætum fengið, hverju við gætum tapað og hvaða kjör okkur gætu staðið til boða, án þess að vita það með nokkurri vissu.
Segi meirihluti þjóðarinnar nei eru allar líkur á að margir eldri borgarar hafi þar með misst af tækifæri til að sjá hvernig samningur gæti litið út.“
Unga fólkið fær kannski annað tækifæri
Kolbrún segir að fyrir þá sem yngri eru gefist kannski annað tækifæri eftir tíu eða tuttugu ár. Henni þykir erfitt að kyngja þeirri tilhugsun að eftir áratuga langar umræður um kosti og galla ESB-aðildar og linnulausan boðskap sjálfskipaðra sérfræðinga um hvað aðild gæti falið í sér, verði hugsanlega sóað tækifæri til að láta reyna á málið:
„Mig langar hins vegar einfaldlega að fá að sjá það sjálf.“
Bendir hún á að tækifærin koma ekki endilega aftur:
„Kannski hugsar maður meira um tímann þegar árin færast yfir. Tækifærin eru ekki endalaus. Ekki er víst að því sem hafnað er í dag standi okkur nokkru sinni aftur til boða. Núna er aðeins beðið um að "fá að sjá" og taka svo sjálfstæða ákvörðun.“
Hún segir jafnframt að verði niðurstaðan „Nei“ þá muni hún virða þá niðurstöðu. En: „Málið verður þá lagt til hliðar um ókomna tíð.“
Um leið minnir hún á að í þjóðaratkvæðagreiðslunni séum við ekki að greiða atkvæði um inngöngu í ESB. Þjóðaratkvæðagreiðslan sé laus við allar slíkar skuldbindingar.
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