Segir að ESS-samningurinn gæti horfið á einu ári – „Norðmenn vita að breytingar eru óhjákvæmilegar“

Björn Þorláksson, þáttastjórnandi á Samstöðinni, segir að EES-samningurinn gæti horfið á einu ári og að Norðmenn vonist innst inni eftir íslensku jái enda skynji þeir að breytingar séu óhjákvæmilegar. Hann segir hægri sinnuð stóreignaöfl og öfl lengst til vinstri hafa sameinast gegn aðildarviðræðum gegn ESB, svipað hafi gerst í aðdraganda Brexit. Björn segir í pistli á Facebook-síðu sinni:
„Íslenska stóreignahægrið hefur nú bundist öfgavinstrinu í banvænum kossi - eins og í Brexit. Vonandi verða örlög okkar þó ekki eins sorgleg og Breta. En ótraustur EESsamningur gæti horfið á einu ári. Norðmenn vita að breytingar eru óhjákvæmilegar. Þeir eru innst inni að vonast eftir íslensku jái, hvísla að mér norskir blaðamenn sem hér eru staddir. Samningsstaða Íslands er líka sérlega sterk sem stendur en hún gæti kolfallið.“
Björn segir lygaáróður efnamanna hafa afvegaleitt ungu kynslóðina og snúið henni á sveif með nei-inu. Hann spyr hvort við kjósum kjósum lýðræði eða auðræði á laugardag:
„Lygaáróður ríkustu gæjanna hefur reyndar afvegaleitt ungt fólk undanfarið og snúið því. Það gæti snúið úrslitunum, en látum það ekki gerast! Lýðræði eða auðræði? Hvort kýstu? 200 milljarða króna vaxtakostnaður ríkisins árlega. Ónýtur gjaldmiðill! Never ending story - never ending ströggl! Örfáir græða á óhjákvæmilegum skuldum almennings vegna skekkju í spilagjöfinni. Illmögulegt fyrir ungt fólk að koma traustu þaki yfir höfuðið án sérstuðnings. Þriðjungur fólks fastur í leigu. Gott að eygja von um að komast út úr þessu rugli með því að segja já á morgun. Og engin skuldbinding! Það er það besta. Syndum til sigurs, kæru landar. Syndum til raunverulegs efnahagslegs sjálfstæðis. Gefum verðtryggingu, linnulausri verðbólgu, græðgi íslensku bankanna og ólígörkum Íslands frí með atkvæði okkar á morgun. Til sigurs!“