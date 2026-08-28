Robert fékk þungan dóm

Erlendur ríkisborgari, hinn 38 ára gamli Robert Tomasz Potrykus, hefur verið dæmdur í fjögurra og hálfs árs fangelsi fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot. Dómurinn var kveðinn upp í Héraðsdómi Reykjaness þann 27. ágúst.
Robert var gefið að sök að hafa föstudaginn 31. júlí síðastliðinn staðið að innflutningi á 4.500 ml af amfetamínbasa í vökvaformi, með styrkleika 40-45%, ætluðum til söludreifingar hér á landi.
Efnin flutti Robert til Íslands sem flugfarþegi til Keflavíkurflugvallar, en efnin voru falin í sex vínflöskum í farangri hans.
Robert játaði sök við þingfestingu málsins. Engra gagna nýtur við um að hann hafi áður gerst sekur um refsiverða háttsemi og ekkert bendir til að hann hafi verið eigandi fíkniefnanna né komið að skipulagi innflutningsins.
En þar sem um mikið magn af sterkum fíkniefnum var að ræða var niðurstaðan fjögurra og hálfs árs óskilorðsbundið fangelsi.
Dóminn má lesa hér.