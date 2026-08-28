Reiknar fastlega með að þessum aðila verði falið að fara fyrir viðræðunum verði svarið já á morgun

Lögmaðurinn Sveinn Andri Sveinsson segir að ef svarið í þjóðaratkvæðagreiðslunni á morgun verður Já þá megi fastlega gera ráð fyrir því að utanríkisráðherra feli Guðna Th. Jóhannessyni að leiða samningaviðræðurnar við Evrópusambandið. Sveinn skrifar um þetta á Facebook.
„Verði JÁ-ið ofan á á morgun má fastlega gera ráð fyrir og vænta þess að Þorgerður Katrín feli Guðna Th. Jóhannessyni að leiða samningaviðræður við Evrópusambandið.
Það væri eðlilegt skref, enda myndi það auka vægi samninganefndar gagnvart Brussel ef fyrrverandi þjóðhöfðingi veitti henni forstöðu. Guðni Th. nýtur trausts Íslendinga til að halda vel um hagsmuni þjóðarinnar í slíkum viðræðum.“
DV hefur góðar heimildir fyrir því að færsla Sveins eigi við rök að styðjast.
Guðni var á árinu 2012 skipaður varaformaður samráðshóps um aðildarviðræðurnar, en á þeim tíma starfaði hann sem sagnfræðingur og formaður Sögufélagsins. Hlutverk samráðshópsins var að vera opinber samráðsvettvangur milli samninganefndarinnar og almennings, kalla eftir upplýsingum um stöðu og framgang viðræðna og stuðla að málefnalegri umræðu um hagsmuni þjóðarinnar og möguleg áhrif aðildar Íslands að ESB.
Formaður hópsins var Salvör Nordal, þáverandi forstöðumaður Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands, og varaformenn Guðni og Ágúst Sigurðsson, rektor Landbúnaðarháskóla Íslands.
Eins og áður segir er Guðni sagnfræðingur og eftir hann liggja nokkur rit um merka tíma Íslandssögunnar, svo sem: Óvinir ríkisins: Ógnir og innra öryggi í kalda stríðinu á Íslandi, Þorskastríðin þrjú: Saga landshelgismálsins 1948–1976, Hrunið: Ísland á barmi gjaldþrots og upplausnar, og Fyrstu forsetarnir: Embætti þjóðhöfðingja Íslands á 20. öld.