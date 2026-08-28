Prófessorar hótuðu Háskóla Íslands hárri skaðabótakröfu

Tveir fyrrverandi prófessorar við Háskóla Íslands, þeir Hannes Hólmsteinn Gissurarson og Ragnar Árnason, hótuðu skaðabótakröfu á Háskóla Íslands og að kvartað yrði til umboðsmanns Alþingis og stjórnar HÍ ef dr. Carl Baudenbacher fengi ekki að halda fyrirlestur í Hátíðarsal HÍ með stuðningi samtakanna Áfram Ísland og Almenna bókafélagsins. Hannes sagði í tölvupósti til skrifstofustjóra rektors HÍ að Háskólinn kynni að vera skaðabótaskyldur fyrir ekki „litlar fjárhæðir“ vegna málsins.
Þetta kemur fram í umfjöllun á Gímaldinu en hún er byggð á tölvupóstum vegna málsins sem fjölmiðillinn fékk aðgang að.
Dr. Carl Baudenbacher er sérfræðingur í Evrópu- og alþjóðarétti. Hann var dómari við EFTA-dómstólinn um langt skeið og var forseti dómsins og framsögudómari þegar kröfu ESA um að íslenska ríkið bæri ábyrgð á Icesave-innstæðutryggingum var hafnað. Fyrirlestur Baudenbacher hér á landi, sem var færður úr húsakynnum HÍ og í Sjálfstæðissalinn við Austurvöll, fjallaði að meginhluta um að EES-samningurinn væri Íslendingum heppilegri en full aðild að ESB.
Deilt var um hvort fundurinn væri á vegum stofnunar innan háskólans eða hagsmunasamtaka en tengsl Áfram Ísland við viðburðinn urðu til þess að rektor hafnaði beiðni um afnot af hátíðarsalnum eftir að hafa áður heimilað notkun hans.
Samkvæmt heimildum Gímaldsins hljóp harka í samskipti aðila vegna málsins og Ragnar Árnason og Hannes Hólmsteinn sendu harðorða tölvupósta á skrifstofu rektors. Baudenbacher sjálfur beitti sér einnig í málinu og sagði í tölvupósti til Silju Báru rektors: „Það veldur mér miklum áhyggjum að Háskóli Íslands hefur með skömmum fyrirvara meinað mér að halda fyrirlestur í húsnæði skólans.“ – Hannes skrifaði í einum pósti: „Ég áskil mér fyllsta rétt í þessu máli og minni á, að Háskólinn kann að vera skaðabótaskyldur og það er ekki um litlar fjárhæðir, ef unnið verður áfram af hans hálfu samkvæmt þessum misskilningi.“ Lögmaður Ragnars Árnasonar mótmælti því sem hann kallaði „riftun leigusamnings“ sem hann sagði vera bindandi: „Ákvörðun um að meina umbjóðanda mínum umsamin afnot af salnum vegna umfjöllunarefnis viðburðarins og meintra „pólitískra“ tengsla felur jafnframt í sér mismunun sem fer í bága við jafnræðisreglur 11. gr. stjórnsýslulaga og 65. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944,“ segir í bréfi lögmannsins.
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