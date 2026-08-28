Óli Palli ekki sáttur við sektina og grunar lögregluna um græsku – „Mér finnst þetta hálf dörtí bissness“

Ólafur Páll Gunnarsson, útvarpsmaður, greinir frá því að hafa verið sektaður fyrir of hraðan akstur á Borgarnesi. Hann spyr hvort lögreglan sé að liggja í leyni og „veiði“ ökumenn til þess að fá nægar tekjur fyrir embættið.
„Öryggismál eða fjáröflun?“ spyr Ólafur Páll, eða Óli Palli eins og hann er gjarnan kallaður, í færslu á samfélagsmiðlum. Birtir hann mynd af sektinni sem hann fékk á sunnudaginn 16. ágúst þegar hann var að keyra á Borgarnesi eftir tónlistarhátíð. Var hann mældur á 70 km/klst hraða þar sem hámarkið var 50 km/klst og hlaut 22.500 króna sekt.
„Ég keyri alltaf á löglegum hraða. Alltaf þegar ég veit hvað ég má keyra hratt amk. Ég hef verið skammaður áratugum saman fyrir að keyra hægt af fjölskyldumeðlimum og fleirum. Ég er löghlýðinn borgari og hef skilning á umferðarreglum. Við þurfum alltaf að aka eftir aðstæðum og reglum/lögum svo öryggi okkar borgaranna sé tryggt – svo við séum ekki að drepa okkur og hvert annað með hraðakstri eða öðrum óábyrgum akstri. Við erum flest sammála um þetta held ég,“ segir Óli Palli.
Gleymir sér í smástund
Bendir hann á að hann hafi verið sektaður fyrir hraðakstur fyrir um þrjátíu árum síðan á Kjalarnesi, þá rétt kominn upp fyrir 90 km/klst hraða. En sektin sem hann fékk á Borgarnesi hafi verið þriðja sektin sem hann hefur fengið á undanförnum árum og bætist við tvær sektir sem hann fékk í sínum heimabæ Akranesi í sömu vikunni, önnur fyrir að keyra á 36 km/klst þar sem hámarkshraðinn var 30 km/klst.
„Finnst okkur þetta vera til þess að vernda okkur borgarana – að sitja fyrir fólki í ómerktum bílum og mynda það og sekta þegar það „gleymir sér“ í smástund?“ spyr Óli Palli.
Veiða lax með spún
Segist hann ávallt nota cruise-control til að halda sér löglegum. Þennan dag á Borgarnesi hafi hann ekki séð skiltið sem sagði 50 og hagaði akstrinum eftir aðstæðum að hann taldi. Segir hann lögregluna hins vegar hafa legið í leyni með sektamyndavélina.
„Mér finnst þetta vera svolítið eins og að veiða lax með spún – eða jafnvel net... verandi Þar að auki sérfræðingur í veiðistöðunum – vita hvar hann kemur nákvæmlega. Mér finnst þetta hálf dörtí bissness,“ segir Óli Palli en lofar að reyna að passa betur upp á þetta í framtíðinni. Það er vera á varðbergi gagnvart ómerktum lögreglubílum.
„Veiða“ fyrir tekjur
„Það sem pirrar mig mest við þetta allt saman er að ég veit að það er gert ráð fyrir ákveðnum upphæðum í sektir hjá lögregluembættunum á ári – þetta er sem sagt tekjuliður – sem þýðir að ef það er ekki búið að fylla kvótann – búið að ná upphæðinni sem gert er ráð fyrir í fjárhagsáætlun Þá er farið út að veiða/sekta. Ég hef þetta eftir sýslumanni sem ég hef rætt þessi mál við,“ segir hann að lokum. „Sektum endilega hraðaksturdólga sem stofna fólki í hættu– en gerum aðeins minna af þessu – þetta er ekki sanngjarnt. Eða hvað?“