Óafsakanlegt að hóta Þorgerði Katrínu: „Hvílík fúlmennska!“

Össur Skarphéðinsson, fyrrverandi ráðherra, segir það fúlmennsku að hóta Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra, undir það taka fjölmargir, þar á meðal Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hagfræðingurinn Erna Bjarnadóttir og fjölmiðlamaðurinn Gunnar Smári Egilsson.
Líkt og fjallað var um í morgun er nú lögreglan að rannsaka alvarlegar hótanir í garð Þorgerðar Katrínar, beygði hún af þegar hún ræddi þetta í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
„Já, alveg alvarlegar. Já, já ég hef fengið þær. Lögreglan bara sér um þetta og er með greiningar og gerir það sem þarf. Ég tel mig vera örugga. Sérstaklega er ég örugg í því að berjast fyrir því sem ég brenn fyrir og það er að bæta enn frekar lífskjör á Íslandi. ... Lögreglan metur það sem er í gangi og það er bara staðan,“ sagði Þorgerður Katrín og andvarpaði.
Sjá einnig: Lögreglan rannsakar alvarlegar hótanir í garð Þorgerðar Katrínar
Innflutt vinnubrögð frá Trumpistum
Össur tjáir sig um þetta á Facebook og segir:
„Hvílík fúlmennska! - Þetta eru innflutt vinnubrögð frá Trumpistum og ysta jaðri MAGA-hreyfingarinnar í Bandaríkjum. Mýmörg dæmi eru þar um hvernig beitt er hótunum og ógnunum beinlínis til að brjóta niður baráttufólk sem stendur í ströngu vegna skoðana sinna. - Paradísarfuglinn Megasar nær vel hvernig mér varð við að lesa þetta: "Afsakaðu meðan að ég æli."“
Gunnar Smári tekur í svipaðan streng í færslu á Rauða þráðnum:
„Við lifum tíma þar sem fjöldi manna gengst upp í því að vera andstyggilegir. Þetta er eins konar hatursskreyting, menn sem sækjast eftir skjalli frá öðrum hatursfullum á hatursfullum tímum leiddum af Donald Trump og þeim sem taka hann til fyrirmyndar,“ segir hann.
„Megnið af þessu ömurlega röfli er innantóm heimska, en eftir því sem holskeflan vex aukast líkur á einhverjum harmleik. Það stjórnmálafólk sem ýtir undir þetta ástand með linnulausum ásökunum um að þau sem ekki eru sammála þeim séu óvinir ríkisins, landráðafólk, keypt fólk eða sturlað (og önnur slík afmennskun) ætti að skammast sín og halda kjafti. Ísland yrði betra á eftir.“
Guðlaugur Þór, sem sjálfur þurfti að vera í sambandi við lögreglu sem ráðherra eftir að honum bárust hótanir í tengslum við innleiðingu þriðja orkupakkans um árið, segir:
„Það er ömurlegt og óafsakanlegt að hafa í hótunum við Þorgerði og alla aðra. Sameinumst um að ræða saman málefnalega.“
Erna Bjarnadóttir, sem er á öndverðum meiði við Þorgerði Katrínu, tekur undir þetta og segir: „Alltaf að vera kurteis og málefnaleg.“
Það eru þó ekki allir samstíga í umræðunni en Jón Þormar Pálsson, þáttastjórnandi Norrænnar karlmennsku, bendir í hina áttina í athugasemd við færslu Gunnars Smára.
„Ég hef sjálfur fengið fullt af hótunum frá sturluðu fólki af þínum væng og fólki sem var nú í ÞÍNUM flokki. Fyrir það eitt að vera með þætti á Brotkast. Held þú ættir að líta í eigin barm þegar kemur að því að stimpla fólk sem óvini, afmennska það og dreifa hatri!“