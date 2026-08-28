Netheimar loga eftir kappræðurnar: „Þetta er of gott til að vera satt“

Fulltrúar þeirra sem hvetja þjóðina til að segja já mættu fulltrúum nei í kappræðum á RÚV í gærkvöldi í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar um hvort Ísland eigi að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Segja má að netheimar hafi logað eftir kappræðurnar og má finna mikla spennu í loftinu á lokametrunum en kosningarnar eru á morgun.
Fyrir já-hliðina mættu Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, Magnús Árni Skjöld Magnússon, formaður Evrópuhreyfingarinnar, og Hjálmar Vilhjálmsson, framkvæmdastjóri SJÁ samtakanna. Fyrir nei-hliðina mættu Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, Halldór Benjamín, einn af stofnendum Áfram Ísland, og Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Ítarlega umfjöllun um kappræðurnar má finna á vef RÚV.
Sólveig Anna ber af
Sagnfræðingurinn Stefán Pálsson, sem ætlar að segja nei, segir að kappræðurnar hafi verið betri en á horfðist í fyrstu miðað við fjölda þátttakenda.
„Að mínu mati stóðu Kristrún, Halldór Benjamín og Solla frænka sig best fyrir sinn málstað. Hin þrjú voru áberandi lakari. Reyndar fannst mér Sólveig Anna bera af í þættinum, en geri mér grein fyrir að þar skiptir líklega mestu hvað við erum almennt sammála í pólitík,“ segir Stefán.
„Kosningabaráttan hefur í það heila tekið verið yfirvegaðri en ég óttaðist að yrði, þótt auðvitað fari einhverjir örlítið yfir strikið á samfélagsmiðlum.“
Svandís Svavarsdóttir, fyrrverandi ráðherra og formaður Vinstri grænna, tekur undir með honum: „Sammála þessu mati á Kastljósi. Svo varst þú líka uppáhaldsneiari álitsgjafa á Sýn í kvöld. Sem betur fer kunna margir að meta málefnalega umræðu.“
Sigfús Aðalsteinsson, forsvarsmaður Ísland – Þvert á flokka, var mjög óhress með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra.
„Afsakið en þessi kona kann sér ekki hóf í hroka og frekju. Svo ræðir hún um hættuna sem stafar af USA og segir við verðum að fara í samstarf við Evrópu, erum við ekki þar? og í Nato? ESB breytir engu þar um. Svo segir þessi kona, “við verðum með varnarsamning við USA” Ég veit að Jáið skiptir hana og bennar viðhlægjendur öllu en ekki bulla. Átakanlegt að horfa og hlusta á hennar meðreiðarsveina grípa stanslaust frammí. 3-0 fyrir hinum rólega og yfirvegaða hóp Áfram Ísland,“ segir Sigfús.
Fjölmiðlamaðurinn Karl Eskil Pálsson segir að Sólveig Anna hafi skarað fram úr:
„Ef einhver halaði inn atkvæði, þá var það líklega þessi kona,“ segir Karl Eskil og vísar til Sólveigar Önnu. „Sé líka strax hérna á Facebook að Já-sinnar eru ekki par hrifnir af hennar ummælum, sem er líka skýrt merki.“
Eitthvað hefur hann haft til síns máls en Arnar Björnsson, sem starfaði einnig lengi í fjölmiðlum, segir að það sé eitthvað undarlegt í gangi varðandi afstöðu verkalýðsleiðtoga í málinu sem standi nú við hlið fulltrúa atvinnurekenda:
„Verði NEI-ið ofan á í kosningunum er það kannski ávísun á að þið standið áfram með þeim í næstu kjaraviðræðum. Leyfðu okkur að sjá hvað er í boði. Þrátt fyrir kostnaðinn getur hann varla orðið meiri en bullið og ruglið undanfarin ár. Áfram Völsungur og mögulegar aðildarviðræður,“ segir Arnar.
Sérstakt að sjá Sólveigu Önnu við hlið Halldórs Benjamíns
Sigmar Guðmundsson, þingmaður Viðreisnar, segir einfaldlega:
„Ég held að Sólveig Anna verði næsti formaður Sjálfstæðisflokksins. Að því gefnu að Ólafur Ragnar verði ekki í framboði.“
Stefán Einar Stefánsson. umsjónarmaður Spursmála á Mbl svarar honum og segir:
„Wow. Eru menn strax komnir í þennan gír.“
Athafnamaðurinn Ólafur Magnús Magnússon tekur undir með Sigmari:
„Það var sérstakt sjá hana tala um leigubremsu og standa svo við hlið forstjóra Heima leigufélags sem kynnti 4.6 milljarða hagnað á fyrstu sex mánuðum ársins ì dag.“
Leik- og söngkonan Jóhanna Vigdís Arnardóttir segir líka:
„Ó, ég var einmitt að pæla að það yrði kannski Halldór Benjamín (svona í ljósi þess hvað þeir eru hrifnir af konum yfirleitt).“
Rithöfundurinn Árni Snævarr segir:
„Sennilega eru það óvæntustu tíðindi þessarar kosningabaráttu í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar að sjá Sólveigu Önnu koma fram í sjónvarpi við hlið slumlordsins Halldórs Benjamíns, sjö milljóna á mánuði mannsins, sem kom sigri hrósandi í sjónvarpssal eftir að hafa skilað metgróða. Á Sólveigu Örnu hefur verið að skilja að Ísland sé helviti á jörð en nú snýr hún við blaðinu og segir allt í himnalagi og hjúfrar sig upp við hlið slumlord Íslands. Hvaða hag hefur Efling af þessum stuðningi formannsins við peningaöflin í landinu, sem hafa eytt hundruð milljóna í kosningabaráttuna? Er ekki vitlaust gefið í þessu spili?“
Söngvarinn Pálmi Gunnarsson sló svo á létta strengi:
„Ætli þetta stórskemmtilega tríó væri til í að henda í Nallann. Þetta er of gott til að vera satt.“
„Aulahrollur þegar verkalýðsforinginn kvartaði yfir húsnæðisvandanum standandi við hliðina á húsnæðisvandanum“
Illugi Jökulsson, rithöfundur og útvarpsmaður, segir að Kristrún hafi verið yfirburðamanneskja í þættinum:
„Hún er soldið fenómen, það er ljóst. En hún naut þess líka að hafa rétt fyrir sér: Það liggur svo ljóst fyrir að auðvitað er skynsamlegt að kanna hvaða möguleikar kynnu að felast í samningi við ESB að það væri beinlínis skrýtið að gera það ekki,“ segir Illugi.
Almannatengillinn Lára Zulima Ómarsdóttir svarar honum og segir:
„Ég neyðist til að horfa núna því þau sem segja nei eru ykkur algerlega ósammála.“
Rithöfundurinn og samfélagsrýnirinn Hallgrímur Helgason, segir að Kristrún hafi sýnt mikla yfirburði.
„Vissi bara allt betur og orðinn ósigrandi í deböttum. Sérlega ómaklegt hjá HB að skjóta þessu “selja fokdýrt” á hana sem allir vita að er algeng líking,“ segir Hallgrímur og vísar til Halldórs Benjamíns. „Og pínlegt að sjá pútínistann SÖJ í umræðum um öryggismál. Fyrsta skiptið sem slík öfgasjónarmið birtast í mainstream media hérlendis. Hjálmar var góður, hands on reynsla!, og Magnús Skjöld alltaf prúður og classy.“
Bætir hann svo við:
„Aulahrollur þegar verkalýðsforinginn kvartaði yfir húsnæðisvandanum standandi við hliðina á húsnæðisvandanum.“
Kvikmyndagerðarmaðurinn Björn Brynjúlfur Björnsson var ekki alveg nógu ánægður með valið í þáttinn:
„Kristrún best, nei fólkið í næstu þremur sætum - og hinir tveir já mennirnir lakastir. Hvers vegna var annar þeirra ekki ung manneskja sem talaði um framtíð sína, vonir og væntingar? Hér mátti gera betur.“