Mjög alvarlegt ef verið er að falsa stæðiskort: „Þetta er mikil eigingirni“

„Ef að einhver aðili stendur í því að falsa skírteini og selja þau þannig að fólk geti verið að misnota þessa aðstöðu þá er það mjög alvarlegt að okkar mati,“ segir Stefán Hjaltalín Vilbergsson verkefnastjóri aðgengismála hjá ÖBÍ.
Mikil umræða skapaðist á Reddit eftir að notandi þar lýsti því að hópur manna á vinnustað hafi verið að tala um að falsa og nota úrelt P-merki til að leggja í fatlaðrastæði. P-merkið fylgir einstaklingnum, ekki bílnum, og hefur verið mikil fjölgun hefur verið á útgáfu stæðiskorta á undanförnum árum. Þau eru ætluð einstaklingum með skerta hreyfigetu og fást með því að skila inn læknisvottorði til sýslumanns.
„Það er að verða meira en hálft ár síðan ég vann á þeim byggingarstað en það var hópur af mönnum að tala um og monta sér yfir því að vera nota bæði úrelt og fölsuð fatlaðaskirteini til að leggja í fatlaðastæði og til að sleppa með að borga,“ segir notandinn á Reddit.
„Almennt ekki hugsað mikið um þetta fyrr en yfir Menningarnótt þá var ég að reyna fara niður í bæ með frænda mínum sem er í hjólastól, og sá eitt af mönnunum fara úr með fjölskyldunni sinni eftir að hafa lagt í fatlaðastæði, er eitthvað úrræði sem ég hef til að tilkynna svona eða er þetta bara eitthvað sem gerist?“
Annar notandi lýsir reynslu sinni af því að nota slíkt kort.
„Talaði við bílastæðavörð þegar ég var að byrja að nota þetta (fannst það fyrst mjög kjánalegt því ég er ekki fastur við hjólastól en þetta léttir daginn tvímælalaust) og sá tjáði mér að þeir þyrftu alltaf að get séð útgáfu- og lokadagsetningu sem kemur skýrt fram á kortunum. Ef það er ekki augljóst eiga stöðumælaverðir ekki að taka þau gild. Þetta leysir hins vegar augljóslega ekki vandann með fólk sem er að leggja í hreyfihömluðustæðin þar sem engir stöðumælaverðir eru.“
Stefán ræddi þetta í Reykjavík síðdegis í gær en þar var færslan borin undir hann:
„Þessi færsla kom mér óþægilega á óvart. Nú vitum við að það eru sumir sem freistast til að nota stæðiskort sem þeir hafa ekki heimild til að nota, inn á milli. Stæðiskortum er úthlutað á einstaklinga sem að eiga erfitt með að hreyfa sig og nota jafnvel hjálpartæki. Þess vegna eru þessi stæði staðsett nálægt inngangi. Við tökum alveg eftir því að fólk er að nota þessi stæði, annað fólk en hefur þessa heimild,“ sagði hann.
„Það er einhver misnotkun inni á milli en ég hefði ekki viljað trúa því að það stæði yfir einhver fölsun á þessum skírteinum sem ganga kaupum og sölum.“
„Það er alltaf möguleiki á því á meðan stæðiskortið er í bílnum að einhver með aðgang að bílnum laumist í stæði, við vitum ekki hversu útbreitt það er, en það er algjörlega óheimilt.“
Það sé þó einfalt að ljósrita merkið. „Þessi kort eru ekki flókin. Það stendur yfir núna innleiðing evrópsks stæðiskorts, í Evrópusambandslöndunum, þar sem réttindi eru samræmd og það er auðveldara að leggja bíl sínum í öðru Evrópusambandslandi. Það er verið að skoða þetta í dómsmálaráðuneytinu núna þó það sé ekki verið að innleiða þetta á Íslandi ennþá, þá er verið að skoða að samræma útlit íslenska kortsins við Evrópukortið. Þá myndi koma einhvers konar QR-kóðar og vatnsmerki inn þannig að það verði erfiðara að falsa þau.“
Undanfarið hafi fólk með P-merki þurft að fara fram á endurgreiðslur frá bílastæðafyrirtækjum. „Þau hafa viljað fá sönnur fyrir því að stæðiskortið sé í gildi og vilja fá ljósmyndir af stæðiskortunum.“
Telur hann að það þyrfti að hækka sektarupphæðina duglega, vandar hann þeim ekki kveðjurnar sem ákveða að leggja í fatlaðrastæði í stutta stund til að skreppa:
„Þetta er mikil eigingirni. Það er bannað að leggja í þeim og það er bannað að stöðva í þeim líka. Þú færð tuttugu þúsund króna sekt fyrir að stöðva í þeim líka. Ef að þessi stæði eru upptekin þá er viðkomandi ekki að leggja neinsstaðar. Ég þekki fullt af fólki sem að fer lítið út úr húsi því það hefur rekið sig á það er lítið um stæði.“