Már mælir með evrunni – „Verðbólga á evrusvæðinu frá stofnun og til loka síðasta árs var að meðaltali 2,1%“

Már Guðmundsson, fyrrverandi Seðlabankastjóri Íslands, telur aðild að Evrópska myntbandalaginu einn helsta kost ESB aðildar. Upptaka evru myndi treysta varanlegri verðstöðugleika og veita betri vörn gegn sveiflukenndum fjármagnshreyfingum sem geta raskað stöðugleika lítilla landa.
Þetta kemur fram í grein Más í Vísbendingu í dag þar sem hann reifar mögulega aðild Íslands að myntbandalagi Evrópusambandins.
„Þegar lagt er mat á kosti og galla þess fyrir einstakt land að verða aðili að stærra myntsvæði horfa hagfræðingar gjarnan til mælikvarða sem byggja á kenningunni um hagkvæmasta myntsvæði,“ segir Már, sem var Seðlabankastjóri árin 2009 til 2019, í greininni.
Ávinningur aðildar að myntsvæði aukist eftir því sem vægi utanríkisviðskipta í þjóðarbúskapnum er meira, viðskipti við það eru hlutfallslega meiri og hagsveiflur bæði landsins og myntsvæðisins eru samhverfari og vinnumarkaðurinn hreyfanlegri. Mælikvarðarnir eru ábatinn sem verður til vegna viðskipta annars vegar og hins vegar þess að geta ekki nýtt gjaldmiðil til sveiflujöfnunar.
„Þegar um er að ræða mögulega inngöngu Íslands á evrusvæðið hafa viðskiptamælikvarðarnir í áratugi sýnt niðurstöður sem styðja hana,“ segir Már.
Verðbólga lítil
Ávinningur af inngöngu í evrusvæðið feli meðal í sér aðgangi að stærsta fjármálamarkaði heims án gengisáhættu, minni þörf á gjaldeyrisforða sem þýði aukinn sparnað, hættan á gjaldeyriskreppu hverfi, kostnaður við viðskipti við lönd á evrusvæðinu minnkar, greiðslumiðlun verður tryggari og Seðlabanki Evrópu verður lánveitandi til þrautarvara og hefur þar með eftirlit með stóru íslensku bönkunum.
„Stærsti ávinningurinn af þátttöku í myntbandalaginu er að verðstöðugleiki er með viðvarandi hætti mun betur tryggður,“ segir Már. „Verðbólga á evrusvæðinu frá stofnun og til loka síðasta árs var að meðaltali 2,1%. Inn á svæðinu eru viðvarandi frávik verðbólgu einstakra landa frá meðaltalinu fremur lítil enda þrýsta öflugir kraftar sameiginlegrar peningastefnu og óheftra fjármagnshreyfinga þeim saman. Sameiginleg peningastefna tryggir það að stýrivextir eru þeir sömu í aðildarlöndunum en aðrir vextir geta verið eitthvað mismunandi vegna áhættuálaga sem ekki hafa að gera með verðbólgu.“
Aðgangur að áfallasjóðum ESB
Helsti gallinn við upptöku evru er sá að ekki væri hægt að fella gengið þegar alvarleg áföll verða. Þess í stað yrði að treysta á sveigjanleika vinnumarkaðar og beita ríkisfjármálunum. Þá býr Evrópusambandið yfir áfallasjóðum og annarri aðstoð sem lönd geta leitað til í meiriháttar áföllum.
„Það er hins vegar spurning hversu mikill galli þetta er þegar öllu er á botninn hvolft,“ segir Már. „Við inngöngu á evrusvæðið getum við ekki fiktað við verðstöðugleikann til að leysa hin margvíslegu vandamál. Í núverandi kerfi eru líka takmarkanir á því. Þannig liggur fyrir að Seðlabankinn hefur þurft að beita vöxtum til að hemja verðbólgu jafnvel þótt afleiðingarnar séu aukið atvinnuleysi. Bæði okkar kerfi í dag og peningastefna myntbandalagsins byggja á þeirri hagfræðilegu niðurstöðu að það sé ekki langtíma fórnarskipti á milli atvinnuleysis og verðbólgu. Agi myntbandalagsins gæti því þvingað okkur til að leita annarra lausna til að milda sveiflur og áföll án þess að fikta við verðstöðugleikann.“
Hreyfingin Já til að sjá birti í dag myndband þar sem Már útskýrir hvers vegna hann segir já.
„Við þurfum að passa að loka ekki hurðinni, og þess vegna mun ég segja já og vona að þú gerir það líka.“