Lögreglan rannsakar alvarlegar hótanir í garð Þorgerðar Katrínar - „Ýmislegt sem hefur þurft að breytast í mínu lífi“

Lögreglan rannsakar alvarlegar hótanir í garð Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. Þetta kom fram í viðtali við ráðherrann í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Þorgerður Katrín bar sig lengst af vel í vitðalinu en þegar talið barst að umræðunni í hennar garð í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar á morgun og loks að hótunum, sem beinst hafa að henni, virtust tilfinningarnar á endanum bera hana ofurliði. Greindi ráðherrann einnig frá því að undanfarið hafi breytingar orðið á hennar lífi og þurft hafi að grípa til ákveðinna ráðstafana vegna hótana í hennar garð.
Þorgerður Katrín hóf viðtalið á því að óska starfsfólki Bylgjunnar til hamingju með 40 ára afmæli stöðvarinnar og vottaði norsku þjóðinni samúð sína vegna fráfalls Haraldar konungs.
Þorgerður Katrín sagði að henni liði vel og hvort sem að já eða nei yrði ofan á í atkvæðagreiðslunni á morgun þá væri hún ánægð með að hafa barist fyrir málefni sem skipti almenning máli:
„Venjulegt fólk sem þarf alltaf að baksa við verðtryggingu og vísitölu sá veruleiki hverfur ekki. Ef af við segjum nei.“
Sagði Þorgerður Katrín að ríkisstjórnin væri að gera sitt til að ná tökum á verðbólgunni, með hallalausum fjárlögum og væri að gera allt til að styðja Seðlabankann við að lækka vexti. Ljóst væri þó að í gegnum áratugina hefði gengið erfiðlega á Íslandi að ná tökum á viðvarandi verðbólgu og háum vöxtum:
„Við erum með innbyggt óréttlæti í kerfi sem tengist íslensku krónunni. Það er alltaf venjulega fólkið sem borgar þann reikning. Mér finnst ekkert réttlæti í því að það séu 256 stærstu fyrirtækin sem séu algerlega fyrir utan krónuhagkerfið.“
Sagði utanríkisráðherrann að hjá löndum sem gengið hafi í Evrópusambandið hafi verðlag og vextir lækkað og vextir orðið stöðugri.
Þorgerður Katrín talaði um fleiri kosti þess fyrir Ísland að ganga í Evrópusambandið.
ESB
Þorgerður Katrín sagði ljóst að kostnaður íslenskra heimila vegna krónunnar væri mikill en spurði hvort það væri tilviljun að aðilar sem ættu mikið af eignum í krónum hefðu eytt háum fjárhæðum í auglýsingar þar sem þjóðin væri hvött til að segja nei við frekari aðildarviðræðum við Evrópusambandið.
Hún hafnaði einnig ítrekuðum fullyrðingum um að með Evrópusambandsaðild væri Ísland að gefa frá sér fullveldið og minnti á að þær nágrannaþjóðir Íslands sem væru aðilar að sambandinu byggju allar í fullvalda ríkjum.
Utanríkisráðherrann svaraði einnig frekari gagnrýnisatriðum þeirra sem lýst hafa efasemdum um aðild að Evrópusambandinu og sagði:
„Þjóðaratkvæðagreiðslan á morgun er risastórt lífskjaraspursmál. Hún er lífskjaraspursmál fyrir heimilin í landinu þannig að við þurfum ekki alltaf að tala um vísitölu, ... fyrir litlu og meðalstóru fyrirækin. ... Síðan er þetta líka bara hvar viljum við staðsetja okkur í þessum breytta heimi.“
Vísaði Þorgerður Katrín þá til stöðugs þrýstings Bandaríkjanna á Kanada og ásælni fyrrnefnda ríkisins í Grænland. Einnig að Noregur væri að halla sér í auknum mæli að tollabandalagi Evrópusambandsríkjanna og vaxandi umræðu þar í landi um að taka þurfi fleiri skref í átt að Evrópusambandinu:
„Þá held ég að sé betra fyrir okkur að fara núna í samingaviðræður - sannfærð um það - á undan Noregi.“
Hótanir
Þorgerður Katrín sagði íslenska vexti vera refsivexti og að nei-sinnar væru að loka dyrunum á að landsmenn gætu losnað undan þeim. Það eitt gerði það þess virði að sjá hvernig aðildarsamningur gæti litið út.
Þegar umræðan barst að þeim orðum Guðlaugs Þór Þórðarsonar þingmanns Sjálfstæðisflokksins og fyrrum utanríkisráðherra að umræðan vegna atkvæðagreiðslunnar hefði verið of persónuleg gagnrýndi Þorgerður Katrín Guðlaug Þór fyrst fyrir að halda því fram að atkvæðagreiðslan á morgun snúist um inngöngu í sambandið en ekki aðeins hvort taka eigi aðildarviðræður upp að nýju. Hún sagðist velta fyrir sér hvers vegna svo reyndur stjórnmálamaður eins og hann héldi slíku fram. Taldi hún að þeir sem fullyrtu slíkt gerðu það til að standa vörð um tiltekna hagsmuni.
Undirstrikaði hún að þetta væri atkvæðagreiðsla um að fara í samningaviðræður.
Aðspurð hvort hún væri að fylgjast með hvað fólk væri að segja um hana á samfélagsmiðlum í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar sagðist hún hafa reynt að fylgjast ekki með því:
„Maður verður var við ýmislegt og það er ýmislegt sem hefur þurft að breytast í mínu lífi núna síðustu vikur.“
Aðspurð um hvað hún ætti við sagði Þorgerður Katrín:
„Maður þarf bara að vinna út frá þessum veruleika sem við búum við.“
„Það er margt sem maður stendur frammi fyrir en engu að síður stendur maður keikur og er að berjast fyrir þessu.“
Aðspurð hvort eitthvað hefði komið upp á sem hefði hrætt hana eða hvort henni hefði verið ógnað vegna hennar baráttu fyrir því að já verði ofan á morgun sagði Þorgerður Katrín:
„Ef þú ert að tala um hótanir já ég hef fengið hótanir.“
Aðspurð hvort þessar hótanir væru alvarlegar:
„Já, alveg alvarlegar. Já, já ég hef fengið þær. Lögreglan bara sér um þetta og er með greiningar og gerir það sem þarf. Ég tel mig vera örugga. Sérstaklega er ég örugg í því að berjast fyrir því sem ég brenn fyrir og það er að bæta enn frekar lífskjör á Íslandi. ... Lögreglan metur það sem er í gangi og það er bara staðan,“ sagði Þorgerður Katrín og andvarpaði.
Virtust tilfinningarnar þá bera hana ofurliði.
Þá sagði Heimir Karlsson annar umsjónarmanna Bítisins að svona væri þá komið fyrir íslensku samfélagi. Þorgerður Katrín svaraði engu og þá var viðtalinu slitið.
Óásættanlegt
Guðlaugur Þór Þórðarson var einnig í viðtali við Bítið í morgun:
„Það er ömurlegt og óafsakanlegt að hafa í hótunum við Þorgerði og alla aðra. Sameinumst um að ræða saman málefnalega.“
Hefur hann sjálfur þurft að vera í sambandi við lögregluna sem ráðherra en honum bárust hótanir í tengslum við innleiðingu þriðja orkupakkans um árið.
Viðtal Bítisins við Þorgerði Katrínu í heild er hægt að nálgast hér.