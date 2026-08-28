Kanadamenn bregðast við nafnabreytingu Ontario-vatns – Ætti að nefna Michigan-vatn Epstein-vatn

Almenningur í Kanada hefur brugðist mjög illa við tilskipun Donald Trump um að endurnefna Ontario-vatn. Stungið er upp á því að Kanada svari með því að endurnefna Michigan-vatn sem Epstein-vatn.
Þetta kemur fram í umfjöllun sjónvarpsstöðvarinnar MS NOW (áður MSNBC).
Eins og greint hefur verið frá hefur Donald Trump undirritað forsetatilskipun þess efnis að Ontario vatn, eitt hinna stóru stöðuvatna sem liggur á milli Bandaríkjanna og Kanada, verði endurnefnd Ameríku-vatn.
Er þetta enn ein óvildin sem Trump stjórnin hefur sýnt Kanadamönnum. En Trump hefur talað um Kanada sem fylki í Bandaríkjunum og hafið viðskiptastríð við landið.
Kanadamenn láta hins vegar engan bilbug á sér finna. Þeir eru ánægðir með stjórn sína og forsætisráðherrann Mark Carney fyrir að svara Trump fullum hálsi og eru tilbúnir að taka á sig efnahagslegt bakslag frekar en að beygja sig fyrir Bandaríkjunum. Eins og kemur fram í umfjöllun MS NOW er almenningur ómyrkur í máli eftir nafnabreytingu Ontario vatns.
„Fokk Bandaríkin!“
„Ég styð Mark Carney að fullu. Fokk Bandaríkin!,“ segir kona að nafni Amanda Mack í Toronto.
„Hann getur troðið þessu þar sem þetta á heima,“ segir Jeff Caldwell. „Mér líkar við Kanada. Kanada hefur alltaf verið Kanada. Þetta er frjálst land. Við eigum okkar vandamál en ólíkt Bandaríkjunum eigum við fría heilbrigðisþjónustu. Það er hugsað um okkur og það er gaman að búa hér. Ef þú ferð yfir landamærin, hvað færðu? Ekkert. Þú þarft að borga fyrir allt saman,“ segir hann og stingur upp á því að Trump stökkvi sjálfur í Ontario-vatn og sökkvi til botns þar sem hann eigi heima.
„Ég held að það sé líka umræða um að endurnefna Michigan-vatn sem Epstein-vatn,“ segir Claude Fortier og vísar þar með í vinskap Trump við látna barnaníðinginn Jeffrey Epstein.