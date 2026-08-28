Inga Sæland hefur líka fengið hótanir – „Ég hef sjaldan orðið eins hissa“

„Ég hef sjaldan orðið eins hissa og akkúrat núna,“ segir Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra og formaður Flokks fólksins, í viðtali við Sýn í kvöld. Inga segir ósannindi hafa vaðið upp í umræðunni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar og hún hafi horft upp á „yndislegt fólk verða fyrir ómálefnalegum hótunum, líflátshótunum og alls konar ofbeldi.“
Aðspurð segist Inga líka hafa fengið hótanir, en: „Já, já, en ekki eins alvarlegar og margir hafa þurft að þola.“
Það kom fram á Bylgjunni í morgun að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra og formaður Viðreisnar, hefur orðið fyrir hótunum. Þorgerður vildi ekki greinar nánar frá þeim hótunum en hún virtist slegin yfir þeim. Sýn og Vísir greina frá því að málið sé til rannsóknar hjá lögreglu.
Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra er brugðið vegna yfir þessu. Hún segir:
„Þetta er auðvitað með öllu óásættanleg staða. Það verður tekið á þessu og mun verða tekið á þessu. Þetta verður skoðað, það er verið að fara í gegnum þetta. Okkur þykir öllum vænt um Ísland, við viljum geta farið í gegnum svona ferli í friði og spekt og haldið upplýsingum á réttum stað. Ég vil einnig taka fram að mér finnst heilt yfir umræðan hafa verið holl og góð fyrir íslenskt samfélag.“