Hjón ferðuðust í öll kjördæmi landsins til að koma atkvæðum til skila í tæka tíð - „Þetta er snúið ferli“

Óhætt er að segja að hjónin Kristín Magnea Sigurjónsdóttir og Gunnar Smári Helgason hafi lagt mikið á sig fyrir lýðræðið þegar þau ferðuðust á tveimur dögum fyrr í vikunni í öll kjördæmi landsins. Réðust þau í þetta ferðalag til að koma á þriðja tug utankjörfundaratkvæða frá Íslendingum sem kusu á Kanaríeyjum til skila í tæka tíð fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna á morgun. Ef þau hefðu ekki gert það þá er ólíklegt að atkvæðin hefðu verið með í talningunni. Segir Kristín ljóst að bæta þurfi til muna allt ferlið þegar kemur að utankjörfundaratkvæðum sem berast frá Íslendingum erlendis.
Hjónin eru Siglfirðingar og halda úti fréttavefnum Trölli.is sem sérhæfir sig í fréttum frá Siglufirði og næsta nágrenni. Þau dvelja hluta úr ári á Kanaríeyjum.
Kristín greindi frá þessu langa ferðalagi þeirra hjóna í Facebook-pistli sem vakið hefur töluverða athygli og var fús til að ræða ferðalagið nánar í samtali við DV.
Þau hjónin komu til landsins síðasta þriðjudag. Kristín var beðin um að koma atkvæðum úr utankjörfundaratkvæðagreiðslu, sem fór fram 19. ágúst síðastliðinn í Maspalomas á Gran Canaria, til landsins og segir að það hafi verið sjálfsagt mál.
Sumarfrí
Kristín segir í samtali við DV að Íslendingar á svæðinu hafi vitað að þau hjónin væru á leið til Íslands og hafi beðið þau um taka atkvæðin, sem voru alls 23 talsins, til landsins, þar sem fyrirséð þótti að það tæki of langan tíma að senda þau hingað til lands.
Hún segir að ræðismaður Íslands á svæðinu hafi verið í sumarfríi og því ekki hægt að halda atkvæðagreiðsluna fyrr en 19. ágúst, 10 dögum fyrir kjördag á Íslandi.
Þau hjónin tóku ekki sjálf þátt í þessari atkvæðagreiðslu þar sem þau voru á heimleið og munu því kjósa hérlendis og því var alfarið um atkvæða annarra að ræða.
Sýslumaður
Kristín segir að þetta hafi verið í fyrsta sinn sem þau hjónin komu atkvæðum frá öðrum en þeim sjálfum til skila, erlendis frá. Henni hafi verið tjáð að það ætti að duga þeim að koma atkvæðunum til einhvers sýslumannsembættis. Við komuna til landsins á þriðjudag hafi þau farið á skrifstofu Sýslumannsins á Suðurnesjum, í Reykjanesbæ, með atkvæðin en þá hafi komið babb í bátinn.
Þeim hafi þar verið tjáð að ekki væri hægt að taka við atkvæðum sem ættu að fara til kjörstjórna á landsbyggðinni. Einnig hafi þau verið upplýst um að atkvæðin ættu hvert og eitt að berast til þeirra kjördeilda og tilheyrandi kjörstjórna sem hver og einn ætti að vera í. Þar sem meðferðis voru atkvæði sem áttu að fara í öll kjördæmi landsins voru góð ráð dýr. Það flækti einnig málið að Íslandspósturinn gat ekki ábyrgst að geta komið atkvæðunum til skila í tæka tíð
Ljóst er að jafnvel þótt hjónin hefðu verið fyrr á ferðinni þá hefði Sýslumaðurinn á Suðurnesjum ekki tekið við atkvæðunum.
Ferðalag
Kristín segir að þegar þetta hafi legið fyrir þá hafi þau hjónin ákveðið að sjá sjálf um að koma atkvæðunum til skila í hvert og eitt kjördæmi:
„Við gátum bara ekki hugsað okkur það að þetta verkefni sem við tókum að okkur myndi klikka.“
Hún segir það hins vegar hafa vakið athygli að það starfsfólk stjórnsýslunnar sem þau hafi rætt við hafi sumt hvert verið óvisst um það hvernig ætti að bera sig að í svona tilfellum en hafi verið öll af vilja gerð til að aðstoða þau hjónin. Voru þau hjónin upplýst um að hvert atkvæði þyrft að fara á bæjarskrifstofu þess sveiitarfélags þar sem yfirkjörstjórn viðkomandi kjördæmis væri staðsett.
Í kjölfarið hófst ferðalagið og í Facebook-pistli Kristínar segir hún að það hafi byrjað á miðvikudagsmorgun með ferð á Selfoss til að koma atkvæðum í Suðurkjördæmi til skila í Ráðhús Árborgar.
Síðan héldu þau til Reykjavíkur í ráðhúsið þar með atkvæði í Reykjavíkur-kjördæmunum. Næst var komið að atkvæðum í Suðvestur-kjördæmi en þá dugði ekki að fara með þau í Hafnarfjörð þótt þar sé aðsetur yfirkjörstjórnar kjördæmisins og talningarstaður þess alls. Með í för voru atkvæði einstaklinga í kjördeildum í Hafnarfirði, Garðabæ og Kópavogi og þurftu Kristín og Gunnar að fara með atkvæðin á bæjarskrifstofur hvers og eins sveitarfélags.
Ferlið
Ferð hjónanna fyrir lýðræðið lauk síðan í gær fyrst með ferð á skrifstofur Akranesbæjar til að koma til skila atkvæðum í Norðvestur-kjördæmi og svo endaði ferðin í ráðhúsi Akureyrar, skömmu fyrir lokun, þar sem þau komu til skila atkvæðum sem tilheyrðu Norðaustur- kjördæmi.
Myndir frá ferðalagi hjónanna um landið með atkvæðin. Myndir: Facebook.
Kristín skrifar í Facebook-pistlinum að þessi reynsla þeirra hjóna sýni fram á ferlið í kringum þau atkvæði sem koma þarf til landsins erlendis frá sé full þungt í vöfum:
„Kosningin á Gran Canaria var haldin allt of seint til að raunhæft væri að koma atkvæðunum heim með hefðbundnum hætti og upplýsingaflæðið var misvísandi. Ég vil þó sérstaklega taka fram að allir þeir sem við áttum samskipti við vegna þessa reyndust okkur afar vel og lögðu sig fram um að aðstoða okkur.“
Í samtalinu við DV bendir hún á athugasemd við pistilinn sem bendi til að þetta eigi við víðar en í athugasemdinni skrifar maður nokkur:
„Dóttir mín og hennar kærasti búa í Barcelona. Þar var kjörræðismaðurinn kominn í sumarfrí. Hringdi í utanríkisráðuneytið og það var mér bent á að hún gæti kosið á „Kanaríeyjum" eða í Madrid.“
„Þetta er snúið ferli,“ segir Kristín.
Ein móttökustöð
Kristín minnir á að í sveitarstjórnarkosningunum í vor hafi ferlið verið jafn þungt í vöfum og hver og einn þurft að sjá um að koma sínu atkvæði til skila til landsins.
Hún segir að sjálf myndi hún aldrei senda atkvæði í pósti. Á einum þeirra staða sem þau komu við á ferð sinni, við að koma atkvæðunum til skila, hafi þeim verið tjáð að dæmi væru um að atkvæði hefðu komið með pósti til landsins, á áfangastað, mánuði eftir kosningar.
Hvetur Kristín til þess að hugað verði meira að rafrænum lausnum í kosningum og þá ekki síst fyrir þá Íslendinga sem búi erlendis eða dvelji þar hluta úr ári.
Kristín tekur undir það með blaðamanni DV að það skjóti eilítið skökku við að þau hjónin, sem eru bara venjulegir borgarar og ekki opinberir starfsmenn, hafi þurft að leggja þetta ferðalag á sig til að koma atkvæðunum til skila:
„Ég er ekki að skilja þetta,“ segir Kristín og telur ljóst að utankjörfundsratkvæðagreiðslan sem umrædd atkvæði voru greidd í hefði þurft að fara fram helst einum mánuði fyrir kjördag, en ekki 10 dögum. Senda hefði átt síðan atkvæðin með diplómatapósti til Íslands og að ræðismaður Íslands sæi þannig alfarið um að koma atkvæðunum til skila.
Hvetur Kristín til þess að komið verði upp einni móttökustöð fyrir atkvæði erlendis frá t.d. á Keflavíkurflugvelli eða í Reykjavík og þeim síðan dreift um landið:
„Það væri strax betra.“
Atkvæðin voru í sérstökum poka og Kristín og Gunnar voru með sérstakt umslag meðferðis frá ræðismanninum.
Hún segir að þetta hafi minnt sig á æskuár hennar þegar hún tók að sér að dreifa jólakortum frá sveitabæjum til íbúa á Siglufirði.
Kristín ítrekar að lokum að allt starfsfólk stjórnsýslunnar sem varð á vegi þeirra hjóna á þessu ferðalagi hafi verið ekkert nema almennilegheitin og lagt sig fram við að leysa málið en það hafi ekki legið í augum uppi í reglugerðum hvernig ætti að bera sig að.
Lausnin til framtíðar hljóti að vera rafrænar kosningar eða þá að minnsta kosti ein móttökustöð fyrir öll atkvæði sem berast erlendis frá.