Gylfi varar við: „Við lifum á hættulegum tímum“

Gylfi Zoega, prófessor í hagfræði og fyrrverandi nefndarmaður í peningastefnunefnd Seðlabankans, segir umræðu sumarsins í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar um áframhald viðræðna við ESB hafa einkennst af hálfsannleika, ósannindum og flokkadráttum. Þjóðin sé klofin en vandamálin fari hvergi, hvernig sem niðurstöður atkvæðagreiðslunnar verða.
Þetta kemur fram í pistli Gylfa á Facebook-síðu hans þar sem hann kemst að þeirri niðurstöðu að á óvissutímum sé betra að halda valkostum opnum, líkt og já-ið felur í sér. Hann segir stríðsátök í Evrópu hæglega geta breiðst út og ekki sé lengur hægt að treysta á Bandaríkin með sama hætti og áður:
„Við lifum á hættulegum tímum. Styrjöldin í Evrópu gæti auðveldlega breiðst út. Rússar beita netárásum, upplýsingaóreiðu, skemmdarverkum og pólitískum afskiptum í Evrópu og vopnuð átök gætu færst nær okkur. Ekki er lengur hægt að treysta á Bandaríkin með sama hætti og áður, og kannski alls ekki. Bandaríkin beita Kanada nú miklum þrýstingi og á Grænlandi hefur ótti við fyrirætlanir Bandaríkjastjórnar farið vaxandi. Rætt hefur verið um nánari tengsl Kanada við Evrópusambandið, jafnvel formlega aðild, til þess að treysta stöðu landsins. Trump á enn rúm tvö ár eftir, en hann er fyrst og fremst einkenni, ekki orsök þeirra breytinga sem hafa orðið í Bandaríkjunum.
Núverandi og fyrrverandi ríkisstjórnir Íslands hafa gert allt sem þær hafa getað til að viðhalda sem sterkustum tengslum við lýðræðisríkin til þess að tryggja öryggi landsins. Sú sem nú situr leggur meiri áherslu á Evróputengslin enda hefur óvissan um Bandaríkin aukist stórlega. Bandarískur herforingi sagist um daginn ætla að auka viðbúnað á Íslandi. Höfum við sem þjóð eitthvert val? Evrópuþjóðirnar reyna allt til að styrkja sig og efla samstöðu sín á milli til þess að verja sjálfstæði sitt. Ekki dettur Dönum í hug að ganga úr Evrópusambandinu. Þvert á móti hefur aðild aldrei verið mikilvægari fyrir Danmörku.
Er rétt við þessar aðstæður að segja nei á morgun og loka þeirri leið sem stjórnvöld vilja fara í ljósi óvissunnar í okkar heimshluta og þeirra upplýsinga sem þau hafa?“
Langsóttur stöðugleiki
Gylfi bendir á að ekki hafi tekist að tryggja hér fjármálalegan stöðugleika svo mörgum áratugum skipti. Þrátt fyrir sjálfstæði Seðlabankans og faglega stjórn hans sé erfitt að gera langtímasamninga í krónum og verðtrygging í viðskiptasamningum sé regla fremur en undantekning. Krónan sé góð fyrir þá sem eiga verðtryggðar eignir, slæm fyrir þá sem skulda en verst fyrir þá sem leigja. Gylfi spyr:
„Er rétt að segja nei á morgun við þessar aðstæður og vona að allt geti batnað ef bara „við“ lækkum vexti? En það er ekkert „við“. Það eru stjórnmálamenn sem vilja eyða, forstjórar leigufyrirtækja sem vilja hagnast og foringjar hagsmunasamtaka sem vilja líta vel út – á morgun og kannski daginn eftir.“
Hagsmunaaðilar rembast eins og rjúpan við staurinn
Gylfi velti fyrir sér hvort eiginhagsmunir fremur en almannahagsmunir ráði för hjá þeim sem harðast berjast fyrir nei-inu og veltir upp hvaða hagsmuna þeir hafi að gæta. Hann spyr hvort hagsmunaaðilarnir óttist að hagstæður samningur komi á borðið og þá verði erfiðara að afla fylgist við nei-ið:
„Þeir sem hafa staðið á bak við nei-herferðina í sumar hafa margir hverjir hagsmuna að gæta af því að útkoman verði nei á morgun. Kemur svo sem ekki á óvart. En þessir aðilar og álitsgjafar þeirra hafa rembst eins og rjúpan við staurinn til þess að fá þetta nei, rétt eins og þeir gerðu í baráttunni gegn hækkun veiðigjalds í fyrra. Er það tilviljun? Stór útgerðarfyrirtæki hafa um árabil verið áberandi í eignarhaldi fjölmiðla. Það er því eðlilegt að spyrja hvaða áhrif slíkir hagsmunir hafa á opinbera umræðu þegar stórir fjárhagslegir hagsmunir útgerðarinnar eru undir.
En ef málflutningur þessara aðila er réttur, hvað hafa þeir þá að óttast við að ferlið haldi áfram og þjóðin segi einfaldlega nei þegar og ef óhagstæður samningur liggur fyrir? Gæti verið að eiginhagsmunir ráði þar einhverju um og að það sem þessir aðilar óttist mest sé að baráttan fyrir nei verði mun erfiðari þegar samningurinn sjálfur liggur á borðinu?
Við höfum öll hag af vel reknum fyrirtækjum og eigendur þeirra eiga skilið að hagnast. En ef sumir þessara eigenda reyna að hafa svo stórfelld áhrif á lýðræðislegar ákvarðanir má spyrja hvort þessi glæsilegu fyrirtæki séu hluti af þjóðfélaginu okkar – eða hvort við séum orðin hluti af þeim.“
Gylfi ítrekar mikilvægi þess að halda öllum kostum opnum í ótryggum heimi og hann spyr hvort lýðræðið lifi af þingkosningarnar í Bandaríkjunum í nóvember, en þar stefnir að óbreyttu í tap Repúblikana, hvort Bandaríkin taki yfir Grænland og hvort styrjöld breiðist út um Evrópu. Það sé lítið skref að merkja við Já á morgun en stórt skref að segja Nei.
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