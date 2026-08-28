Fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins segir já á morgun „sóma síns vegna“

Vilhjálmur Bjarnason, fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins, ætlar að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni á morgun. Hann segist gera það sóma síns vegna en hann telur flokk sinn kominn í „undarlegt samband við afturhaldsöfl í Vinstri grænum og Framsóknarflokknum“. Þetta kemur fram í grein Vilhjálms sem birtist í Morgunblaðinu í dag.
Rekur Vilhjálmur að afkoma þjóða og einstaklinga ráðist ekki af hráefnaeign og yfirgangi gagnvart öðrum heldur af aðlögun að aðstæðum. Þetta hafi Sviss tekist vel en Íslandi ekki. Hér á landi hafi verið farin sú leið að pissa ítrekað í eigin skó.
„Það er að pissa í skóinn sinn að fella gengi krónunnar í tíma og ótíma. Þannig hefur íslenskt launafólk borið skaðann af því sem aflaga hefur farið í atvinnu- og efnahagsmálum. Gengisfelling er engin lausn. Aðeins nýr vandi!“
Rekur Vilhjálmur í grein sinni að það sé óskiljanlegt að umræðan gegn aðildarviðræðum snúist fyrst og fremst um sjávarútveg og landbúnað. Um sé að ræða atvinnugreinar sem aldrei hafa verið ræddar við Evrópusambandið og óljóst sé hvaða kröfur landbúnaður og sjávarútvegur Íslands hafi í samskiptum við Evrópusambandið. Sjávarútvegurinn eigi allt sitt undir aðgengi að alþjóðlegum mörkuðum, þá einkum í Evrópu, og landbúnaðurinn sé aðeins í mýflugumynd hvað varðar landsframleiðslu.
Telur Vilhjálmur að Sjálfstæðisflokkurinn sé kominn á undarlegan stað og segir að afturhaldsöfl hafi ekkert gert nema færa eymd og fátækt yfir sveitir Íslands. Hagsældina megi rekja til frjálsra viðskipta við fullvalda þjóðir. Vilhjálmur segir já sóma síns vegna. Ísland sé nú þegar komið langleiðina inn í Evrópusambandið í gegnum EES, eðlilegt sé að sjá hvernig það liti út að stíga skrefið til fulls.
„Sjálfstæðisflokkurinn er kominn í undarlegt samband við afturhaldsöfl í Vinstri-grænum og Framsóknarflokknum, sem hafa oftast verið á nei-takkanum í erlendum samskiptum. Afstaða Ólafs Ragnars og Ögmundar skiptir ritara máli. Allt, sem þeir hafa gert á sínum atkvæðatökkum, var rangt.
Það verður aldrei af Gunnari Braga, Lilju Dögg og Guðlaugi Þór tekið að öll voru þau afbragðs EES-ráðherrar. Jafnvel þótt plokkfiskur Gunnars Braga um afturköllun aðildarviðræðna að Evrópusambandinu væri slæm matseld, enda skilur ekki nokkur maður framgang þess máls.
Afturhaldsöfl eins og Guðni Ágústsson og Jón Bjarnason, eitt sinn landbúnaðarráðherrar, hafa aðeins fært eymd og fátækt í sveitir landsins.
Hagsældin hefur komið með frjálsum erlendum viðskiptum við fullvalda þjóðir.
Ósóminn hjá ríka fólkinu í landbúnaði og sjávarútvegi er eins og sjórinn. Ef maður vissi hvað væri í honum færi maður vart í fótabað í sjó. Er ekki rétt að draga fram rökstudda afstöðu um hvað skilur á milli 80% aðildar að Evrópusambandinu og 100% aðildar að Evrópusambandinu?
Ritari ætlar að segja já í atkvæðagreiðslu á morgun, sóma síns vegna.“