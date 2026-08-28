Furða sig á slakri sögukunnáttu Guðrúnar - Sagði Íslendinga hafa barist mest allra norrænna þjóða fyrir sjálfstæðinu

Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins hefur hlotið nokkra gagnrýni fyrir að halda því ranglega fram að Íslendingar hafi þurft í sögu sinni að berjast mest allra norrænna þjóða fyrir sjálfstæði sínu. Bendir Karen Kjartansdóttir almannatengill og þjóðfélagsrýnir á þessa röngu fullyrðingu Guðrúnar sem hún viðhafði í umræðuþætti á RÚV í gærkvöldi.
Efni þáttarins var þjóðaratkvæðagreiðslan á morgun um framhald aðildarviðræðna Íslands og Evrópusambandsins.
Karen fjallar um þetta í Facebook-pistli og vitnar í orð Guðrúnar:
„„Af hverju eru systurflokkar okkar á Norðurlöndunum, bæði í Svíþjóð, Noregi og Danmörku, hlynntir inngöngu í Evrópusambandið? Við því er ákveðið svar og fólk þarf að þekkja söguna. Við eigum allt aðra sögu. Systurflokkar okkar á Norðurlöndunum þurftu ekki að berjast fyrir sjálfstæði sínu. Þeir þurftu ekki að taka þá slagi sem stjórnmálamenn fyrri tíma og stjórnmálamenn Sjálfstæðisflokksins gerðu.““
Rangt
Karen minnir á að þetta sé augljóslega rangt og rifjar upp sögu hinna Norðurlandanna og þá baráttu sem þau hafa þurft að heyja fyrir frelsi sínu og sjálfstæði:
„Norski Høyre ( systurflokkur Sjálfstæðisflokksins, innsk. DV) var stofnaður árið 1884, þegar Noregur var enn í ríkjasambandi við Svíþjóð. Flokkurinn var því orðinn 21 árs þegar Norðmenn öðluðust fullt sjálfstæði árið 1905. Noregur var síðar hernuminn af Þjóðverjum eftir vopnaða mótspyrnu og Norðmenn börðust gegn hernáminu í fimm ár.“
„Danmörk var einnig hernumin af Þjóðverjum og þar starfaði öflug andspyrnuhreyfing. Finnland var öldum saman undir Svíþjóð og síðan Rússlandi, háði blóðuga borgarastyrjöld eftir sjálfstæðið og barðist gegn innrás Sovétríkjanna. Sjálfstæði Svíþjóðar varð heldur ekki til án uppreisnar og styrjalda.“
Friðurinn
Karen minnir á að Ísland hafi aldrei þurft að heyja vopnaða baráttu fyrir sjálfstæði sínu:
„Sjálfstæðisflokkurinn var hins vegar stofnaður árið 1929, ellefu árum eftir að Ísland varð fullvalda ríki með samningi við Dani. Íslendingar háðu friðsamlega stjórnmálabaráttu og stofnuðu síðan lýðveldi árið 1944 meðan Danmörk var hernumin af nasistum.“
„Af sjálfstæðu Norðurlandaþjóðunum hafa Íslendingar líklega þurft að berjast minnst og færa minnstar fórnir fyrir sjálfstæði sitt.“
„Það þarf því nokkuð séríslenska söguskoðun til að breyta friðsamlegum sambandsslitum okkar við Dani í mestu sjálfstæðisbaráttu Norðurlanda og komast síðan að þeirri niðurstöðu að systurflokkar Sjálfstæðisflokksins séu hlynntir Evrópusambandinu vegna þess að þeir skilji ekki hvað sjálfstæði kostar.“
Egill Helgason sjónvarpsmaður deilir pistli Karenar og bætir við:
„Kannski þarf að efla sögukennslu ef menn halda að Íslendingar hafi þurft að berjast hatrammlegar fyrir sjálfstæði sínu en þjóðir á Norðurlöndunum?“