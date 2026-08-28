Dorrit blandar sér líka inn í Evrópuumræðuna: „Við verðum að læra af mistökum Breta“

Dorrit Moussaieff, fyrrverandi forsetafrú, hefur óvænt blandað sér inn í umræðuna um þjóðaratkvæðagreiðsluna á morgun um hvort Ísland eigi að fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið eða ekki.
Dorrit stendur nú í skilnaði við Ólaf Ragnar Grímsson fyrrverandi forseta Íslands en hann hefur verið áberandi í baráttunni gegn aðildarviðræðum. Þau eru ekki á sama máli og hvetur Dorrit þjóðina til að kjósa já í grein á Vísi.
„Fyrstu tólf ár ævi minnar bjó ég í Jerúsalem. Ég varði dögunum mínum á markaðnum eða með föður mínum í versluninni þar sem ég lærði að semja. Ég lærði það mjög snemma að allt sem við kemur viðskiptum eða fjármunum er hægt að semja um. Þú byrjar á því að biðja um 100% af því sem þú vilt,“ segir hún. „Að semja ekki er að tapa áður en þú byrjar.“
Byrjað sé á því að gera lista yfir allt sem við viljum og meira, krefjast þess að Evrópusambandið fái ekki vatn, orku og fiskveiðiauðlindina. „Evrópusambandið þarf á okkur að halda. Meira en við þurfum á þeim að halda. Þannig að setjumst niður og sjáum hvað okkur er boðið. Við gerum svo okkar kröfur og ef þeir fallast á okkar kröfur þá tökum við ákvörðun,“ segir hún. „Við verðum að læra af mistökum Breta“