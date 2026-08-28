Dóra segist hafa hætt að fá verkefni eftir að hafa slegið í gegn með Skaupinu – „Voru það mistök hjá mér?“

Dóra Jóhannsdóttir, handritshöfundur, leikstjóri og leikkona, segist ekki hafa fengið fleiri tækifæri eftir að hún leikstýrði Skaupinu árið 2022, sem sló eftirminnilega í gegn. Hún vill ekki alhæfa um ástæður þessarar útilokunar en dregur fram ýmis atriði í pistli á Facebook-síðu sinni í dag.
Dóra lýsir yfir velþóknun á endurráðningu á þeim Allan Sigurðssyni og Hannesi Þór Arasyni í leikstjórastóla Skaupsins. Hún segir viðtökur landsmanna við Skaupinu 2025 styðja þá ákvörðun en hún spyr um leið hvers vegna það gildi ekki um hana sjálfa. Hún spyr hvort maður þurfi að vera með typpi eða forðast að gagnrýna valdamikla aðila til að fá að leikstýra Skaupinu í annað sinn:
„Mynstrið meðal þeirra sem leikstýrðu sex vinsælustu Skaupunum samkvæmt mælingum Maskínu frá 2011 til 2025 er þetta:
•Kristófer Dignus leikstýrði 2013 og fékk verkefnið aftur 2015.
•Arnór Pálmi Arnarson leikstýrði 2017 og fékk verkefnið aftur 2018.
•Reynir Lyngdal leikstýrði 2019 og hélt áfram 2020 og 2021.
•Ég leikstýrði 2022 en hef ekki fengið verkefnið aftur.
•Allan Sigurðsson og Hannes Þór Arason leikstýrðu 2025 og hafa nú verið ráðnir aftur fyrir 2026.
Allir karlkyns leikstjórarnir og leikstjórateymin í þessum hópi fengu annað tækifæri eftir góðan árangur. Eina konan í hópnum fékk það hins vegar ekki.
Ég sótti formlega um árin 2023, 2024 og 2025. Ég var aldrei boðuð í viðtal og fékk engin svör fyrstu tvö árin.“
Vann skýrsla um brotalamir í framleiðsluferli gegn henni?
Dóra greinir frá því að í kjölfar þess að hún birti skýrslu um brotalamir við framleiðsluferli Skaupsins 2022 hafi tilboð um verkefni hætt að berast henni eftir langan og farsælan feril.
„Þegar umfjöllun um skýrsluna mína til stjórnenda RÚV birtist í fjölmiðlum í janúar 2023 færðist umræðan fljótlega frá alvarlegum athugasemdum mínum við framleiðslu verkefnisins, sem er fjármagnað með almannafé, yfir í fullyrðingar aðalframleiðandans Sigurjóns Kjartanssonar um að hinir tveir framleiðendurnir hefðu átt í meintum „erfiðum samskiptum“ við mig.
Í kjölfar þessarar umræðu hafi henni hætt að berast verkefni úr sjónvarps- og kvikmyndabransanum.
Hún sitji eftir með óþægilegar spurningar:
„Fær kona í karlægri starfsgrein aðeins að vera með svo framarlega sem hún gengur ekki of langt í gagnrýni sinni og gerir ekki óþægilegar athugasemdir við valdamikla aðila?
Voru það mistök hjá mér að gera gott Skaup og greina stjórnendum RÚV samviskusamlega frá áhyggjum mínum af því hvernig farið væri með almannafé?“
Dóra fer ítarlega yfir málið á Facebook-síðu sinni og enn ítarlegar í bókakafla sem hægt er að nálgast þar.