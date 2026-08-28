Bryndís og Halla minnast Haraldar

Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, hefur sent innilegar samúðarkveðjur til norsku konungsfjölskyldunnar og norsku þjóðarinnar vegna fáfalls Haralds konungs. Haraldur lést snemma í morgun 89 ára að aldri. Hákon áttundi er nú tekinn við sem konungur Noregs.
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„Ég minnist hans með mikilli hlýju og þakklæti. Hlýja hans, gleði og létt lund gerðu góð kynni okkar sérstaklega eftirminnileg,“ segir Halla í færslu á Facebook.
„Hugur minn er hjá fjölskyldu hans og frændum okkar í Noregi á þessari sorgarstundu.“
Fleiri þjóðhöfðingar hafa sent kveðju, má þar nefna Karl Gústaf Svíakonung og Karl Bretakonung.
Bryndís Haraldsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, minnist hans einnig:
„Ég átti lengi erfitt með að skilja royalista og hvaða gildi konungsdæmi hefðu í nútímasamfélagi. Í störfum mínum með Norðurlandaráði hef ég þó lært að skilja betur hversu mikilvægur konungurinn er fyrir Norðmenn sem sameiningartákn og hluti af sögu þeirra og sjálfsmynd,“ segir Bryndís.
„Haraldur konungur gegndi því hlutverki af mikilli alúð. Hann var alþýðlegur, hafði einlægan áhuga á fólki og var mikil útivistar- og íþróttamanneskja. Hann var þannig góð fyrirmynd þegar kom að hreyfingu og lýðheilsu alla ævi. Það var heiður að fá að hitta Harald konung og heimsækja konungsfjölskylduna þegar fulltrúum Norðurlandaráðs var boðið til hádegisverðar í konungshöllinni í Ósló árið 2023.“
Þjóðarsorg er nú í Noregi, mun henni ljúka þegar Haraldur verður borinn til grafar.
Mourning gun salutes are being fired at all nine of the Norwegian Armed Forces’ salute stations across Norway in memory of King Harald. pic.twitter.com/NbfVGKVh6D
— Royal Central (@RoyalCentral) August 28, 2026