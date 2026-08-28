Alræmdur kvenhatari má ekki lengur vera á incel-grúbbum eða hanga við kvennaklósett

Dómstóll í Bretlandi hefur bannað manni á þrítugsaldri að nota internetið og koma nálægt kvennaklósettum. Maðurinn hefur sjálfur lýst sér sem kvenhatara og incel.
Breska blaðið The Daily Star greinir frá þessu.
Dómstóll í Cheltenham í vesturhluta Englands hefur bannað hinum 29 ára Victor Valentine að vera á netinu, hefur bannað honum að eiga reikninga á svokölluðum incel-spjallsíðum og bannað honum að sniglast í kringum kvennaklósett.
Ógnar konum á almannafæri
Dómstóllinn úrskurðaði þetta þann 24. ágúst síðastliðinn þrátt fyrir að Valentine hefði í raun ekki verið dæmdur fyrir nein kynferðisbrot. En vegna hegðunar hans gagnvart konum ákvað dómari að honum væri ekki treystandi á netinu eða nálægt kvennaklósettum.
Valentine hefur sjálfur lýst sér sem kvenhatara og er meðlimur í mörgum incel-spjallgrúbbum. En það eru spjallgrúbbur karla sem telja sig svikna af konum um kynlíf og þurfi að lifa skírlífi. Mikil kvenfyrirlitning einkennir umræðuna á incel-spjallgrúbbum og komið hefur fyrir að meðlimirnir beiti ofbeldi og jafn vel morðum.
Þá hefur Valentine sögu um fyrirvaralausar og tilefnislausar ógnanir gagnvart ókunnugum konum á almannafæri. Hefur hann margsinnis brotið nálgungarbönn og aðrar opinberar skipanir þar að lútandi.
Dómstóllinn beitti sérstöku úrræði til þess að minnka líkurnar á að Valentine geti framið kynferðisbrot, það er svokölluðum fyrirmælum um varnaðaraðgerðir gegn kynferðisofbeldi.
Má ekki vera í incel-grúbbum
Valentine má hvorki nota tölvu né annað tæki þar sem hann getur komist frjálslega á internetið. Undantekningar frá þessu er ef hann lætur yfirvöld vita af tækinu og í það verður settur búnaður þar sem hægt er að fylgjast með netnotkun hans. Einnig geta yfirvöld fylgst með hvar búnaður er staðsettur og lögreglumenn mega skoða tækið hans hvenær sem er. Ekki má hann eiga meira en eitt slíkt tæki.
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Þá er Valentine bannað að hafa reikninga hjá incel-spjallgrúbbum eða öðrum grúbbum þar sem incel-hugmyndafræði er gert hátt undir höfði. Gildir einu hvort um sé að ræða reikning undir eigin nafni eða dulnefni.
Að lokum þá er Valentine bannað að fara inn á eða hanga nálægt kvennaklósettum, búningsklefum kvenna eða nokkrum öðrum rýmum sem eru ætluð fyrir konur.
Fagna úrskurðinum
Bannið gildir í fimm ár, það er til 25. ágúst árið 2031. Gerist hann brotlegur við þessar reglur gæti hann átt allt að fimm ára fangelsi yfir höfði sér.
„Valentine er þekktur fyrir kvenfyrirlitningu og ofbeldi gagnvart konum og við erum ánægð með að hafa tryggt okkur þennan úrskurð gegn honum,“ segir lögregluvarðstjórinn Paul Howell. „Þó að Valentine hafi ekki verið dæmdur fyrir kynferðisbrot er þetta fyrirbyggjandi aðgerð til að vernda konur og stúlkur í sýslunni fyrir skaða. Þessi skipun mun draga úr möguleikum Valentine til að kanna hugmyndafræði sína frekar og gefur lögreglu tækifæri til að fylgjast með hegðun hans í samfélaginu til að draga úr hættu á frekari brotum.“