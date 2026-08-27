Varpa ljósi á leynilega ferð CIA-forstjórans – Kom með skýr skilaboð til Rússa

Tilgangur ferðar Johns Ratcliffe, forstjóra bandarísku leyniþjónustunnar CIA, til Moskvu fyrr í vikunni var meðal annars að vara Rússa við því að ráðast gegn aðildarríkjum NATO.
Þetta hafa meðal annars bandarísku fréttamiðlarnir ABC News og CBS News eftir heimildarmönnum sínum sem þekkja til viðræðnanna.
Viðvörunin kemur í kjölfar mats bandarískra leyniþjónustustofnana um að Vladimír Pútín Rússlandsforseti kunni að vera tilbúinn að fyrirskipa aðgerðir gegn NATO-ríkjum. Markmiðið gæti verið að reyna á samstöðu bandalagsins og kanna hversu langt ríkisstjórn Donalds Trump væri tilbúin að ganga til að verja bandamenn sína.
Ekki þyrfti endilega að vera um hefðbundna hernaðarárás að ræða. Bandarískir embættismenn telja að Rússar gætu gripið til netárása, skemmdarverka eða annarra aðgerða sem væru þess eðlis að erfitt væri að meta hvort þær kölluðu á sameiginleg viðbrögð Atlantshafsbandalagsins.
Úkraínumenn beðnir um að gera ekki árásir
Ratcliffe ræddi einnig um stöðuna í Íran við rússneska ráðamenn. Samkvæmt heimildum CBS varaði hann við því að gripið yrði til frekari refsiaðgerða gegn Íran verði Hormússund ekki opnað á ný fyrir skipaumferð.
Ferð Ratcliffe fór leynt þar til bandarísk C-17-herflutningavél sást lenda á flugvelli í Moskvu á þriðjudag og bandarísk bílalest sást í borginni. Um var að ræða fyrstu þekktu heimsókn Ratcliffe til Rússlands frá því að hann tók við embætti forstjóra CIA.
Úkraínsk stjórnvöld voru látin vita fyrir fram að háttsett bandarísk sendinefnd væri á leið til Moskvu og voru beðin um að gera ekki árásir meðan heimsóknin stæði yfir, samkvæmt háttsettum úkraínskum embættismanni sem ræddi við CBS.
„Tiltölulega hefðbundin“ ferð
Donald Trump Bandaríkjaforseti staðfesti heimsókn Ratcliffe í viðtali við útvarpsmanninn Glenn Beck á miðvikudag en gerði lítið úr óvenjulegu eðli hennar og lýsti henni sem „tiltölulega hefðbundinni“ ferð.
Trump hafnaði því að ferðin hefði tengst auknum áhyggjum af mögulegum aðgerðum Rússa gegn NATO eða þrýstingi Bandaríkjanna á Íran. Hann sagði þó að „eitthvað kynni að koma út úr“ heimsókninni og vísaði til tilrauna sinna til að binda enda á stríð Rússlands og Úkraínu.
Dmitry Peskov, talsmaður Kreml, staðfesti að Ratcliffe hefði rætt við fulltrúa rússneskra leyniþjónustustofnana. Hann fundaði hins vegar ekki með Pútín.
Áhyggjur vestrænna ríkja af aðgerðum Rússa hafa aukist að undanförnu. Bandarískir embættismenn hafa meðal annars bent á drónaumferð í lofthelgi Rúmeníu, rússneska eldflaug sem fór inn í pólska lofthelgi í síðasta mánuði og fjölgun meintra skemmdarverka og netárása í Evrópu.
Samkvæmt 5. grein Atlantshafssáttmálans telst vopnuð árás á eitt aðildarríki NATO árás á þau öll. Greinin hefur aðeins einu sinni verið virkjuð, eftir hryðjuverkaárásirnar á Bandaríkin 11. september 2001.
Samskipti Rússlands og Írans voru einnig til umræðu í Moskvu. Ríkin hafa átt náið samstarf undanfarin ár, meðal annars á sviði drónaframleiðslu, og CBS hefur áður greint frá því að Rússar hafi miðlað upplýsingum til Írana um stöðu bandaríska hersins á svæðinu.