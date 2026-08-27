Valgerður er ósammála sínum gamla flokki um Evrópumálin - „Nýtum þetta tækifæri“

Valgerður Sverrisdóttir fyrrum ráðherra, þingmaður og formaður Framsóknarflokksins upplýsir það á Facebook að hún ætli sér að kjósa já í þjóðaratkvæðagreiðslunni um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Það sætir nokkrum tíðindum enda er forysta hennar gamla flokks á móti frekari aðildarviðræðum og flestir núverandi þingmenn hans, þó ekki allir, hafa upplýst að þeir ætli að kjósa nei.
Á sínum stjórnmálaferli Valgerður meðal annars utanríkisráðherra. Hún segir í færslu á Facebook:
„Þjóðin ræður. Ég tek það til mín og segi já á laugardaginn. Er ég stuðningsmaður ríkisstjórnarinnar? Nei, það er ég ekki. Í mínum huga er þetta stærra mál en svo að ég láti það ráða för.“
Valgerður rifjar upp að þegar hún sat á þingi var EES-samningurinn samþykktur en Framsóknarflokkurinn hafi þá verið í stjórnarandstöðu. Hún hafi verið meðal þeirra þingmanna flokksins sem sátu hjá í atkvæðagreiðslunni um samninginn og með því hafi þeir þingmenn í raun verið að lýsa yfir stuðningi sínum við málið. Þessu hafi hún aldrei séð eftir:
„Það rifjast upp ýmis ummæli frá þeim tíma þegar fylgst er með umræðunni í dag. Þær úrtölur sem þá voru bornar fram heyrast líka nú enda eru að hluta til sömu spekingarnir komnir upp á dekk. Þær úrtölur sem þá uppi voru hafa ekki gengið eftir og nú vildu allir Lilju kveðið hafa. Ég hef á tilfiningunni að það verði eins nú.“
Tækifæri
Valgerður segir að ýmsar ástæður liggi að baki þessari ákvörðun hennar að kjósa já. Hún nefnir:
Öryggismál í víðum skilningi.
Gjaldmiðilinn og þar með vexti, verðbólgu og verðtryggingu.
Byggðamál og fjölbreyttari atvinnumöguleika.
Að tilvera EES-samningsins sé ekki gulltryggð til framtíðar.
Hún segir að vissulega sé sjávarútvegur og landbúnaður henni ofarlega í huga en að svör um öll þessi mál fáist aðeins með samningaviðræðum:
„Nýtum þetta tækifæri sem nú gefst. Það er langt þangað til það kemur aftur ef svarið er nei.“