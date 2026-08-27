Spyrja hver stjórni Reykjanesbæ - Vilhjálmur sé að verða alvaldur

Samstarf meiri- og minnihluta í bæjarstjórn Reykjanesbæjar virðist ekki ganga neitt sérstaklega vel. Í fjölda fundargerða, síðan að meirihluti Sjálfstæðisflokks og Miðflokks tók til starfa eftir kosningar í vor, hefur mátt lesa harðorðar deilur á milli minni- og meirihluta. Hefur minnihlutinn kvartað mjög yfir skorti á samráði og segir að það sé breyting frá því að síðasti meirihluti var við stjórnvölinn. Hafa oddvitar minnihlutans sagt of mikil völd hafa færst á hendur Vilhjálmi Árnasyni bæjarstjóra. Á fundi bæjarráðs í morgun var þessi gagnrýni minnihlutans endurtekin og fullyrt að bæjarstjórinn hafi tekið sér vald sem hann hafi ekki og hefði þar að auki tilkynnt starfsfólki bæjarins um skipulagsbreytingar áður en þær voru teknar fyrir í bæjarráði. Meirihlutinn vísar gagnrýninni hins vegar alfarið á bug.
Á fundi bæjarráðs í morgun var tekið fyrir minnisblað frá umbóta- og hagræðingarteymi Reykjanesbæjar varðandi tímabundna tilfærslu íþrótta- og tómstundamála undir skrifstofu bæjarstjóra. Kom fram í minnisblaðinu að flutningurinn muni ekki kalla á hærri fjárheimildir þar sem starfandi íþrótta- og tómstundafulltrúi muni halda utan um málaﬂokkinn án þess að vera gerður að sviðsstjóra.
Samstarf
Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir oddviti Framsóknarflokksins og Guðný Birna Guðmundsdóttir oddviti Samfylkingarinnar lögðu þá fram harðorða bókun. Þær störfuðu saman í meirihluta á síðasta kjörtímabili en Halldóra Fríða var þá um tíma starfandi bæjarstjóri.
Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir.
Vilja Halldóra Fríða og Guðny Birna meina að um skipulagsbreytingar af þessu tagi hafi átt að ræða á sameiginlegum fundum meiri- og minnihluta áður en þær væru lagðar fram. Væri þetta enn eitt dæmið, síðan að meirihlutinn tók við, um að allar ákvarðanir væru teknar einhliða og án nokkurs samráðs:
„Áður hafa bæjarfulltrúar Samfylkingar og Framsóknar flaggað alvaldi bæjarstjóra Reykjanesbæjar þar sem ákvarðanir eru teknar á skrifstofu sjálfstæðisflokksins í ráðhúsi Reykjanesbæjar. Aldrei áður hefur samstarf milli meiri- og minnihluta í bæjarstjórn Reykjanesbæjar einkennst af eins slökum vinnubrögðum og vanvirðingu fyrir embætti bæjarráðs og bæjarstjórnar. Allar fyrri ákvarðanir um stefnu sveitarfélagsins, stefnumótun, tillögur að breytingu á fjármunum eða fjárhagsáætlun sveitarfélagsins, hafa verið unnar á sameiginlegum fundum með fullri meðvitund allra kjörinna fulltrúa.“
Guðný Birna Guðmundsdóttir. Mynd: Skjáskot/Youtube.
Tilkynnti fyrir fram
Halldóra Fríða og Guðný Birna benda á að í bæjarmálasamþykkt Reykjanesbæjar sé kveðið á um hvernig sveitarfélaginu beri að starfa en auk þess eigi þar við lög og reglugerðir um opinbera stjórnsýslu. Bæjarmálasamþykktin sé virt að vettugi hjá Sjálfstæðisflokknum í Reykjanesbæ þar sem enn og aftur séu teknar ákvarðanir í reykfylltu bakherbergi sparnaðarteymis bæjarstjóra.
Segja þær gagnrýni sína ekki snúast um hvar í skipuriti bæjarins íþrótta- og tómstundamál eigi heima. Breytingarnar hafi verið tilkynntar starfsfóki bæjarins áður en þær voru teknar fyrir í bæjarráði sem sé alvarlegt mál:
„Bæjarstjóri sendir út tölvupóst til alls starfsfólks Reykjanesbæjar, um 1.000 manns, áður en ákvörðunin eða hugmyndin er tekin til umræðu í bæjarráði. Ákvörðunin var einnig kynnt í íþrótta-, tómstunda- og menningarráði sveitarfélagsins áður en bæjarráð fékk að sjá málið.“
Hver ræður?
Segja Halldóra Fríða og Guðný Birna að lokum að þessi vinnubrögð séu mikið áhyggjuefni og á mörkum þess að vera lögleg:
„Hér er um algjöra stefnubreytingu að ræða og fullkomna vanvirðingu fyrir bæjarráði sveitarfélagsins.“
„Að okkar mati virðist framkvæmdin við þessar breytingar vera á mörkum þess að teljast lögleg þar sem bæjarstjóri hefur heimildir til að sinna daglegum rekstri sveitarfélagsins. Bæjarráð, samkvæmt bæjarmálasamþykkt fer með framkvæmdastjórn og umsjón með stjórnsýslu Reykjanesbæjar og svo er það bæjarstjórn sem fer með fullnaðarvald. Þetta ákvæði er ekki virt og er það verulegt áhyggjuefni. Er bæjarráð og bæjarstjórn Reykjanesbæjar að stýra þessu sveitarfélagi eða sparnaðarteymi bæjarstjóra?“
Meirihlutinn svaraði því hins vegar til að Vilhjálmi hafi verið það fyllilega heimilt að gera umræddar breytingar á stjórnskipulagi bæjarins.
Í bókun meirihlutans segir að umrædd skipulagsbreyting sé tímabær og mikilvægt skref í að styrkja stöðu íþrótta- og tómstundamála innan stjórnsýslu Reykjanesbæjar. Lengi hafi verið kallað eftir skýrari stöðu málaflokksins og beinni aðkomu hans að yfirstjórn sveitarfélagsins. Með breytingunni séu boðleiðir styttar, ábyrgð skýrð og aukin áhersla lögð á málaflokkinn. Rétt sé að ráðast í breytinguna nú þegar vinna við fjárhagsáætlun næsta árs sé að hefjast og mikilvægar ákvarðanir um forgangsröðun og framtíðarskipan starfseminnar fram undan.
Samhliða því sé framkvæmdastjórn sveitarfélagsins styrkt með aðkomu íþrótta- og tómstundafulltrúa og mannauðsstjóra, sem endurspegli aukna áherslu á þessa málaflokka í stjórnun og umbótavinnu sveitarfélagsins.
Segir að lokum í bókun meirihlutans:
„Árétta skal að stjórnskipulags breytingin sjálf fellur undir stjórnunar heimild bæjarstjóra.“
Þessi lokaorð eru hins vegar ekki rökstudd frekar í bókuninni.