Sólveig Anna sakar Kristján Þórð um bull og vitleysu þegar hann vitnar í stefnu ASÍ: „Minnist ekki á hvernig til kom að hann fékk að setjast í Járnhásætið“

Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar og annar varaforseti Alþýðusambandsins, sakar Kristján Þórð Snæbjarnarson, þingmann Samfylkingarinnar og fyrrum forseta ASÍ, um að fullyrða bull og vitleysu þegar hann vitni í stefnu ASÍ um að það eigi að láta reyna á aðildarviðræður við Evrópusambandið.
Stefna ASÍ í alþjóðamálum
Kristján Þórður skrifaði í gær grein þar sem hann vitnar í stefnuna og kvittar undir sem fyrrum forseti ASÍ. Þegar farið er inn á vef ASÍ og flett upp í stefnu sambandsins í alþjóðamálum segir eftirfarandi:
„Það er skoðun ASÍ að yfirlýsing um að sótt verði um aðild Íslands að ESB og upptöku evru sé eina færa leiðin fyrir þjóðina. Þannig verði látið á það reyna í aðildarviðræðum hvaða samningur Íslandi standi til boða og hann lagður fyrir þjóðina í atkvæðagreiðslu.“
Í grein sinni hvatti Kristján Þórður launafólk til að kjósa já í þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardag en Sólveig Anna er meðal þeirra sem hvetja til þess að þjóðin hafni aðildarviðræðum.
„Núna gefst þjóðinni færi á að taka þátt í þjóðaratkvæðagreiðslunni um að hefja á ný viðræður við ESB um aðild Íslands að sambandinu. Þetta er eitt skref sem gefur okkur færi á að fá að sjá samning og á hvaða forsendum við getum gengið inn í sambandið. Þetta tækifæri er fólkinu mikilvægt og ég hvet allt launafólk til að velja að fá að sjá meiri upplýsingar í stað þess að loka á mögulega bætta þróun!,“ segir Kristján Þórður og bætir við:
„Þetta eru helstu ástæður þess að Alþýðusamband Íslands er enn með það í stefnu sinni að ljúka aðildarviðræðum við ESB. Við búum í frábæru landi sem er svo sannarlega hægt að gera enn betra fyrir launafólk, fyrir heimilin í landinu.“
Sendir eitraða pillu og vitnar í Krúnuleikana
Sólveig Anna sendir honum eitraða pillu á Facebook og rifjar upp hvernig hann varð forseti ASÍ á sínum tíma og vísar í sögurnar vinsælu um Krúnuleikana.
„Undir nýju greinina skrifar hann sem fyrrum forseti ASÍ en minnist ekki á hvernig til kom að hann fékk að setjast í Járnhásætið; ekki vegna þess að hann væri konungur Andalanna og fyrstu mannanna, heldur vegna þess að Drífa Snædal sagði af sér og Kristján var einfaldlega næstur í röðinni, sem fyrsti varaforseti ASÍ. Eftir að hafa reynt að verma hið kalda og harða sæti í eitt ár ákvað Kristján að sækjast ekki eftir kosningu í embættið á þingi ASÍ. Hann hélt svo áfram sem formaður RSÍ þangað til að hann var kjörinn á þing fyrir Samfylkinguna. Sum muna kannski eftir raunsnarlegri kveðjugjöf Rafiðnaðarsambandsins til Kristjáns þegar hann fór á þing, en RSÍ greiddi honum laun í allavega 6 mánuði án vinnuframlags, sem þýddi að verkalýðsforkólfurinn var á tvöföldum launum í hálft ár. Flottur strákur og allt það,“ segir Sólveig Anna.
Hún segir ekkert að marka það sem stendur á vef ASÍ.
„ Það sem við skulum ræða er sú óumdeilanlega ósvífni og ófyrirleitni Kristjáns að láta í nýju greininni sem afstaða ASÍ sé alveg á tæru – sambandið vilji aðildarviðræður við ESB. Kristján vitnar í 17 ára gamalt stefnumörkunarskjal ASÍ – unnið á tímum Gylfa Arnbjörnssonar, en undir hans forystu, á árunum eftir hrun, var traust almennings til sambandsins á svipuðum slóðum og traust til bankanna – þessar niðurstöður fóru auðvitað aldrei út fyrir veggi ASÍ, svo hrikalegar voru þær fyrir forystusveitina – enn fölnar fólk þegar á þær er minnst og talar bara um þær í hálfum hljóðum,“ segir hún.
„Kristján lætur eins og afstaða ASÍ sé óhögguð síðan þá, skýr og einföld; hann gæti alveg eins reynt að halda því fram að enn sé aðallega notast við takkasíma og faxtæki. Fullyrðingin er semsagt bull og vitleysa.“
Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambandsins, sendir Kristjáni Þórð einnig tóninn í athugasemd: „Staðan innan ASÍ árið 2026 er allt önnur en hún var árið 2009 og þú veist manna best að það er alls ekki einhugur innan íslenskrar verkalýðshreyfingar um ESB-aðild eða aðildarviðræður,“ segir Vilhjálmur.
Sólveig Anna segir að í raun sé verkalýðshreyfingin klofin í málinu:
„Ég, Villi Birgis, Aðalsteinn á Húsavík, Valmundur hjá Sjómannasambandinu, Tryggvi hjá Einingu-Iðju, svo einhver dæmi séu tekin, erum öll á móti inngöngu eins og fram hefur komið. Finnbjörn Hermannsson forseti ASÍ, hefur sagt frá því að ekki sé lengur drjúgur meirihluti fyrir inngöngu innan sambandsins og því hafi verið ákveðið að sambandið haldi hlutleysi. Þessi tilraun Kristjáns og félaga hans í Samfylkingunni til að láta sem gömul stefna sé það sama og pólitískur vilji Alþýðusambandsins núna er fáránleg að öllu leiti og stangast á við raunverulega stöðu mála,“ bætir hún við.
„Kannski skammast Kristján sín smá fyrir að vera til í svona lágkúru, kannski ekki – hann er allavega búinn að sýna flokknum sínum að hann er til í hvað sem er fyrir málstaðinn, og hann veit sem er að mönnum er oft launuð slík hollusta, kannski með sæti við sjálft samningsborðið í Brussel - allavega með sætri stjörnu fyrir mjög flotta frammistöðu.“
Svarar ekki Sólveigu Önnu
Kristján Þórður svarar henni ekki í færslu sinni í morgun:
„Ég hlustaði á nei-sinna á Bylgjunni en þar dregur hann að ástæða verðbólgu hér á landi sé vinnumarkaðsmódelið og að fyrst og fremst þyrfti að ná að breyta því til þess að ná verðbólgu niður hér á landi,“ segir hann.
„Ég er honum ekki sammála, við getum náð verðbólgunni niður og á sama tíma bætt stöðu launafólks, heimila í landinu, ellilífeyrisþega og öryrkja með því að taka upp evru. Vinnumarkaðsmódelið er ekki vandamálið, það er íslenska krónan fyrst og fremst. EN til þess að geta skipt um gjaldmiðli þá þarf að taka eitt skref núna um helgina en það er með því að segja JÁ, verði meirihlutinn jákvæður þá hefjast samningaviðræður við ESB. Að þeim loknum mun þjóðin greiða atkvæði um samninginn. Segi þjóðin já í seinna skiptið þá tökum við næsta skref.“